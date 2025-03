Soudan: Jaber reçoit les recommandations de l'atelier sur le paiement électronique

Port Soudan — Le membre du Conseil Souverain, commandant en chef adjoint, le Lit-Gen ingénieur Ibrahim Jaber a reçu les recommandations de l'atelier sur le paiement électronique, une étape vers la transformation numérique et l'inclusion financière, organisé par 'Shimos Media Center' en partenariat avec l'agence de presse soudanaise et sous les auspices du ministère de la Culture et de l'Information, qui s'est conclu jeudi soir dans le hall de l'hôtel Rabwa à Port Soudan.

Les recommandations de l'atelier appellent à l'unification de la plateforme de paiement électronique et à l'adoption par les banques et la Banque centrale de la plateforme d'interconnexion entre les banques pour parvenir à l'inclusion financière.

Réviser la couverture du réseau et chercher à couvrir tous les États en coordination entre les entreprises de télécommunications pour fournir Internet afin de servir la plate-forme numérique unifiée.

Les recommandations ont également souligné l'importance du soutien du gouvernement à ces mesures pour provoquer un changement radical dans le processus de transformation d'une économie traditionnelle vers une économie basée sur la connaissance, augmenter la portée des transactions financières numériques (inclusion financière) et activer les conseils et les sous-comités supérieurs qui incluent les parties prenantes, avec la nécessité de soutenir et de renforcer les capacités des cadres humains et de développer des modèles de travail flexibles qui suivent le rythme des changements actuels et qui détaillent et clarifient les rôles des parties prenantes dans l'inclusion financière, en plus de former des mécanismes de suivi et d'évaluation du processus d'inclusion financière.

La nécessité de renforcer la protection des infrastructures de communication importantes telles que les câbles terrestres et les pylônes pour limiter leur destruction, à condition que cela soit fait en créant des partenariats avec diverses parties et en impliquant les parties prenantes aux niveaux national et local, et en garantissant la disponibilité d'une énergie suffisante pour faire fonctionner les réseaux de communication, que ce soit par le biais de sources d'énergie de secours ou en maintenant les sources d'énergie de base d'une manière qui permette un accès efficace au service, en plus d'élaborer des plans stratégiques solides pour faire face à toute interruption ou destruction des réseaux de communication.

Elle a souligné que l'Autorité de régulation des télécommunications devrait travailler à l'élaboration de plans de régulation flexibles qui permettraient à l'Autorité de gérer le secteur dans ces circonstances d'une manière qui atteigne les objectifs de l'État et permette en même temps au secteur de surmonter diverses difficultés d'une manière qui assure les meilleures performances.\OSM