Tunisie: CSS - -Dridi sanctionné - Une colère cher payée

L'entraîneur des Sfaxiens a été sévèrement puni après son altercation avec l'arbitre assistant du match contre l'USM. Ce qui pourrait avoir des répercussions sur son destin avec le CSS.

Quel avenir pour l'entraîneur Lassaâd Dridi après la lourde sanction de 6 matches d'interdiction de banc et de 7.000 dinars d'amende qui lui a été infligée par la Ligue suite au carton rouge que lui a brandi l'arbitre Khaled Gouider au cours du match CSS-USM ? Restera-t-il au CSS jusqu'à la fin de la saison malgré cette sanction qui l'obligera à coacher les prochains matches à partir des tribunes ? Les avis sont divergents sur son cas parmi les fans du club de la capitale du Sud. «Cette sanction a été le coup de grâce pour Lassaâd Dridi, depuis quelque temps sur ses nerfs et qui a perdu son calme habituel depuis la défaite contre l'ESZ.

Ce qui lui a enlevé le dernier espoir de figurer dans le podium et de décrocher sur le fil la quatrième place qui aurait été une excellente performance après une entame de saison catastrophique sous la houlette du technicien portugais Alexandre Santos», estime une part du public désenchanté des Sfaxiens. « Il n'a plus rien à donner et le CSS n'a rien à gagner en le maintenant aux manettes avec une longue absence sur le banc qui va compliquer sa tâche et diminuer son impact sur le groupe dans le coaching. Le mieux est donc qu'il parte dès maintenant et qu'on commence à penser à la saison prochaine et à préparer l'après-Lassaâd Dridi», expliquent certains supporters qui sont pour le changement du staff de l'équipe sfaxienne.

Mais il y a une bonne partie de ces fans qui s'oppose à cette option. «Ça ne servirait à rien d'opérer un tel changement, alors que tout est fini pour le championnat et qu'on ne peut viser que la septième place dans le meilleur des cas. Le 15 mai, date butoir de la fin du championnat imposée par la Fifa, c'est dans deux mois. Le mieux est de laisser au nouveau comité directeur qui sera élu et installé avant l'été, de faire le ménage nécessaire au niveau du staff technique et de l'effectif actuel des joueurs pour fixer de nouveaux objectifs pour la saison prochaine. Avec ou sans Lassaâd Dridi, la fin de parcours de cette saison est déjà tracée et les 7 matches restants n'apporteront aucune nouveauté dans un classement et un destin déjà scellés», ont-ils enchaîné.

Que fera le comité provisoire ?

Reste à attendre les intentions et les décisions de la direction provisoire du CSS après la lourde sanction de Lassaâd Dridi qui a fait couler beaucoup d'encre.

«C'est vrai que les images qui ont coûté l'expulsion sont apparues un peu choquantes, mais le recours au paragraphe 3 du tableau D relatif aux sanctions encourues par le staff technique ( bousculade, tentative d'agression ) a été plus qu'excessif, estime un membre du comité de direction. La lourde sanction de Lassaâd Dridi a été dure, semble-t-il, afin d'arrêter le flux de protestations contre certains arbitres dont les décisions assez controversées peuvent faire sortir les entraîneurs les plus flegmatiques de leurs gonds. Elle n'est pas appropriée objectivement à la faute commise.

Nous refusons que notre entraîneur soit choisi comme bouc émissaire pour arrêter le fléau», nous a dit une source du bureau directeur provisoire. Ce qui laisse penser que la direction du CSS va user de son droit de recours en appel pour alléger cette sanction.