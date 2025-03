Tunisie: Prime de transport, facilités bancaires, promotion internationale... - Le pays parie sur son huile d'olive

Face aux défis du marché international et à la nécessité de renforcer la compétitivité des exportateurs, le gouvernement tunisien a annoncé une série de mesures stratégiques pour soutenir le secteur de l'huile d'olive.

Ces décisions ont été prises à l'issue d'un conseil ministériel restreint présidé, le vendredi 7 mars 2025, par le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, en présence des principaux ministres concernés et des acteurs du secteur.

L'objectif de cette réunion était de faire le point sur l'état des exportations et d'identifier les leviers permettant de dynamiser ce secteur clé de l'économie nationale. L'huile d'olive, pilier du commerce extérieur tunisien, joue un rôle déterminant dans la balance des paiements et contribue au développement agricole et industriel du pays. Toutefois, le secteur fait face à plusieurs défis, notamment la concurrence accrue sur le marché international, des contraintes administratives et financières pesantes, ainsi qu'un besoin urgent d'exploration de nouveaux débouchés, en particulier en Afrique et en Asie.

Dans ce contexte, le gouvernement a dévoilé une série de mesures concrètes destinées à lever les obstacles freinant les exportations et à offrir un accompagnement efficace aux agriculteurs, aux huileries et aux exportateurs.

Un soutien renforcé au transport des exportations : Le gouvernement a décidé d'augmenter la prime de transport financée par le Fonds de Promotion des Exportations. Désormais, 50 % des coûts de transport maritime et 70 % des coûts de transport aérien seront pris en charge, à l'exception des expéditions vers la France, l'Italie et l'Espagne.

Un allègement des procédures administratives : Pour fluidifier les transactions à l'international, le décret n° 1743 de 1994 sera révisé afin de simplifier les opérations d'exportation. Par ailleurs, la validité des factures sera prolongée de un mois à six mois, offrant ainsi plus de flexibilité aux exportateurs.

Une facilitation des paiements pour les exportateurs : Un mécanisme tripartite sera adopté afin de permettre aux entreprises de rapatrier plus facilement leurs recettes d'exportation. De plus, les délais de paiement seront assouplis pour les exportateurs d'huile d'olive, leur offrant ainsi une meilleure gestion de leur trésorerie.

Des contrôles douaniers simplifiés : Le gouvernement met fin à l'obligation des certificats de rapatriement, qui seront désormais remplacés par des certificats bancaires plus souples, réduisant ainsi la lourdeur des démarches administratives.

Une modernisation du cadre réglementaire : Le cahier des charges de l'exportation d'huile d'olive sera revu afin de simplifier les procédures et améliorer la transparence. L'objectif est de rendre le processus plus fluide et d'attirer davantage d'investisseurs et de partenaires commerciaux.

La suppression des restrictions et pénalités : Le gouvernement a décidé de lever certaines contraintes pesant sur les exportateurs, notamment l'abrogation de l'autorisation préalable à l'exportation et la suppression des pénalités sur les retards de rapatriement des recettes d'exportation.

Un programme de promotion international : Une stratégie ambitieuse sera mise en place pour renforcer la visibilité de l'huile d'olive tunisienne sur les marchés internationaux. Cette démarche passera par un rôle accru des représentations commerciales et diplomatiques à l'étranger, avec une attention particulière portée aux marchés émergents en Afrique et en Asie.

Outre les mesures de facilitation, le secteur bancaire tunisien s'engage à poursuivre le financement des producteurs et exportateurs d'huile d'olive, afin d'accompagner leur croissance et de soutenir leurs investissements. De plus, un plan de restructuration de l'Office National de l'Huile (ONH) sera mis en place pour renforcer son rôle dans la promotion des exportations et améliorer sa gestion.