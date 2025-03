Ethiopie: Les membres de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie indiennes sont invités à investir au pays

Addis Ababa — L'ambassadeur d'Éthiopie en Inde, M. Fesseha Shawel, a rencontré le président de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie indiennes (FICCI), M. Harsha Vardhan Agarwal, et s'est entretenu avec plus de 35 entreprises de premier plan.

Soulignant la réforme macroéconomique progressive de l'Éthiopie, l'ambassadeur Fesseha a présenté les secteurs d'investissement prioritaires et les opportunités lors de son interaction avec les chefs d'entreprise et les a exhortés à investir en Éthiopie.

L'ambassade et la FICCI ont convenu de se concentrer sur les perspectives relatives au renforcement du commerce bilatéral et des investissements entre l'Éthiopie et l'Inde, selon l'ambassade.