Ile Maurice: Le «Time of Use» bientôt en application

Le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, a exprimé hier à Flic-en-Flac la volonté du gouvernement d'aller de l'avant avec le projet d'introduction d'un nouveau système de tarification de l'électricité en fonction des heures de consommation (Time of Use) ainsi que de nouveaux règlements concernant l'utilisation des climatiseurs à Maurice. Il s'exprimait lors d'un atelier organisé à l'occasion de la Journée mondiale de l'efficacité énergétique, célébrée chaque année le 5 mars.

Pour rappel, le mois dernier, le ministre avait déclaré à l'Assemblée nationale que le Central Electricity Board (CEB) avait enregistré un record de consommation d'électricité de 567,9 mégawatts, le 5 février. Aux heures de pointe, notamment entre 18h00 et 21h00, le CEB rencontre des difficultés à produire suffisamment d'énergie pour répondre à la demande croissante de la population. D'où l'intention du gouvernement d'introduire une nouvelle tarification, qui impliquerait un coût plus élevé de l'électricité durant ces périodes de forte demande.

Hier à Flic-en-Flac, Patrick Assirvaden a souligné la pression exercée sur le CEB, en particulier aux heures de pointe. Il a expliqué que le système Time of Use permettrait de faire payer l'électricité plus cher lorsque le coût de production est élevé et moins cher en dehors de ces périodes. «Il y aura en réalité plusieurs tarifs. Une étude sera lancée sur le Time of Use et les détails seront expliqués à la population», a-t-il déclaré.

Le ministre a également exprimé sa satisfaction quant à la campagne nationale de sensibilisation lancée le 6 février. «Cette campagne, diffusée sur les radios et à la MBC, a porté ses fruits», a-t-il affirmé, en référence à une réduction de 98 mégawatts de la consommation. «En quelques semaines, nous avons réalisé une économie d'environ un million de roupies. Ces économies bénéficient non seulement au CEB, mais aussi au pays et aux consommateurs», a-t-il ajouté.

Selon le ministre, cette campagne se poursuivra jusqu'à ce que la demande en électricité aux heures de pointe soit pleinement maîtrisée.