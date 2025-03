Ile Maurice: Linley Moothien dénonce les conditions dans les avions

Des singes entassés dans des cages exiguës, empilées les unes sur les autres à bord des avions. Des animaux contraints de voyager dans ces conditions pendant des heures, parfois près de deux jours, sans nourriture.

C'est ce qu'a dénoncé Linley Moothien, de l'organisation non gouvernementale 4 Tipalat, lors d'une conférence de presse tenue hier. Mansa Daby, de la plateforme Monkey Massacre, est également intervenue pour apporter des précisions sur ces vols.

S'appuyant sur des vidéos, Linley Moothien n'a pas mâché ses mots. «Ces singes sont transportés dans ces conditions pendant des heures en avion. Mais leur calvaire ne s'arrête pas là : une fois arrivés, ils subissent encore de longues heures de transport en camion avant d'atteindre leur destination finale» , a-t-il expliqué. Pire encore : lors des correspondances, les singes sont parfois laissés sur le tarmac, exposés à la pluie ou à la neige, avant d'être réembarqués.

Selon lui, ces pratiques sont en totale violation de l'Animal Welfare Act, qui interdit le transport d'animaux dans des conditions «in such a manner or position as to subject it to distress» ou de les enfermer dans des cages, les empêchant de bouger. «Le gouvernement est sur la bonne voie, mais aujourd'hui, j'apporte la preuve que les lois ne sont pas respectées», a-t-il martelé. Il a également alerté sur la surexploitation de ces singes, qu'il considère comme une ressource naturelle négligée.

De son côté, Mansa Daby a abordé les récents vols transportant des singes en provenance de Maurice. L'un d'eux a quitté l'île le 24 février, avec une partie des animaux débarquée à Bruxelles, une autre en Écosse et le reste en Angleterre. «Ces singes ont été envoyés au laboratoire Charles River, qui a racheté Noveprim. En d'autres termes, l'entreprise achète et vend à elle-même. Pourquoi parle-t-on alors de profits ?», s'est-elle interrogé.

Un autre vol est parti de Maurice le 2 mars et le dernier contingent a été débarqué aux États-Unis le 6 mars, soit quatre jours après le départ. Durant tout ce temps, les singes sont restés dans les conditions dénoncées dans les vidéos montrées. Mansa Daby a aussi réfuté l'idée selon laquelle les macaques à longue queue auraient été introduits à Maurice par les Portugais ou les Hollandais. Selon elle, cette espèce serait en réalité endémique à l'île, son comportement différant totalement de celui des autres macaques de la même espèce.

Interrogé sur cette nouvelle polémique et les images diffusées, le ministère de l'Agro-industrie n'a pas encore réagi.