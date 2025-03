Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre SMB Côte d'Ivoire figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours en fin de semaine.

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 7 mars 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre SMB (Société Multinationale de bitumes) Côte d'Ivoire figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,50%.

Le cours de cette valeur est passé de 7 600 FCFA la veille à 8 170 FCFA ce vendredi 7 mars 2025, soit une augmentation de 570 FCFA. Entre le mercredi 5 mars 2025 où elle cotait à 7 300 FCFA et ce vendredi 7 mars 2025, l'action SMB Côte d'Ivoire connait une augmentation de 870 FCFA.

Au premier semestre 2024, cette entreprise a réalisé un résultat net en baisse de 45% par rapport au premier semestre 2023, s'établissant respectivement à 4,20 milliards FCFA et 7,70 milliards FCFA. La société n'a pas encore publié son rapport d'activité au titre du troisième trimestre 2024 encore moins son résultat annuel 2024. Les autres soldes caractéristiques de gestion étaient également en baisse. Le regain d'intérêt des investisseurs pour le titre SMB Côte d'Ivoire semble être lié aux perspectives pour le second semestre 2024.

La direction de l'entreprise estimait en effet dans son rapport d'activité du premier semestre 2024 que la consolidation des partenariats sur le marché export devrait induire une croissance des ventes sur ce marché au second semestre 2024. «Sur le marché local, ajoutait-elle, le programme routier du gouvernement prévu dans le Plan National de Développement (PND) 2020-2025 se poursuit, favorisant une stabilité de la demande sur ce marché au second semestre 2024.»

En dehors de SMB Côte d'Ivoire, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 2 950 FCFA),VIVO Energy Côte d'Ivoire (plus 5,24% à 4 1 005 FCFA), ONATEL Burkina Faso (plus 5,00% à 2 625 FCFA) et SITAB Côte d'Ivoire (plus 4,95% à 9 550 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,43% à 6 475 FCFA), ETI Togo (moins 6,25% à 15 FCFA), BOA Niger (moins 4,76% à 2 900 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 3,23% à 1 350 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (moins 2,27% à 1 075 FCFA).

La valeur totale des transactions est restée au-dessus du milliard FCFA, s'établissant à 1,196 milliard FCFA contre 1,384 milliard FCFA le jeudi 6 mars 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une hausse de 18,646 milliards, se situant à 10 994,646 milliards FCFA contre 10 976 milliards FCFA la veille.

Pour sa part, celle du marché des obligations connait aussi une augmentation de 2 milliards à 10580,477 milliards FCFA contre 10 578,477 milliards FCFA la veille.

L'indice composite a progressé de 0,17% à 293,14 points contre 292,64 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a gagné de 0,20% à 147,63 points contre 147,34 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en hausse de 0,32% à 123,89 points contre 123,50 points la veille.