Mali: Les nouvelles taxes téléphoniques abonderont un «Fonds de soutien» opaque à la présidence

Au Mali, les nouvelles taxes annoncées le mois dernier sur l'achat de crédit téléphonique - 10% de taxe - et les services de transaction par mobile money - 1% - sont entrées en vigueur ce mercredi 5 mars. Concrètement, sur une carte de 1 000 francs CFA, cela fait 100 francs de crédit téléphonique en moins. Ces taxes financeront un Fonds de soutien spécial pour des projets d'infrastructure et de développement, notamment dans l'énergie. Mais le décret présidentiel précisant les modalités d'organisation et de gestion de ce nouveau Fonds, qui figure au Journal officiel daté du 21 février, mais qui ne circule que depuis ce jeudi, met en place une gestion opaque relevant directement de la présidence.

« Je suis stupéfait par ce tour de passe-passe », a réagi un économiste malien qui dénonce, comme beaucoup d'autres, l'« opacité » des modalités de gestion du Fonds « qui sera logé dans une banque commerciale et non au Trésor public », fait d'ailleurs remarquer cet économiste, sans masquer sa suspicion.

Selon le décret présidentiel, le Fonds de soutien, créé pour une durée de cinq années renouvelables, est placé « sous la tutelle de la présidence ». Il est « administré par un comité de pilotage », composé exclusivement de neuf ministres, du directeur de cabinet du Premier ministre et d'un « représentant » de la présidence. Quant à l'ordonnateur du Fonds, responsable des dépenses et des paiements, il s'agit du secrétaire général de la présidence. Le Fonds ne figure pas dans la loi de Finances 2025 fixant le budget national.

Un fonctionnement « entre soi »

Aucun contrôle ou mécanisme de transparence n'est instauré pour vérifier l'utilisation de l'argent issu des nouvelles taxes téléphoniques. La représentation populaire - c'est-à-dire l'Assemblée nationale ou actuellement le Conseil national de transition - n'est à aucun moment associé. Un « rapport annuel d'activités et de gestion » est bien prévu, mais il sera rédigé par un « secrétariat technique » lui-même créé par décret présidentiel. Ce rapport sera remis au comité de pilotage du Fonds. En clair : un fonctionnement « entre soi. »

Les projets qui pourraient être financés par le Fonds devront faire l'objet d'une « présentation complète » : coûts, calendrier, ou objectifs, sauf dans les cas où les projets auraient un « caractère urgent », relèveraient des « intérêts essentiels de l'État » ou du « secret de défense » (sic). Une porte largement ouverte...

Pour rappel, le Fonds de soutien est censé financer des projets à caractère social, des infrastructures de base et améliorer l'accès à l'électricité, selon les explications fournies ces dernières semaines par plusieurs ministres du gouvernement de transition. Et tout état de cause, ces restrictions permettent au comité de pilotage de choisir les projets qu'il souhaite, sans garantie ou engagement sur le papier de la part des exécutants.

Taxes injustes

Les autorités de transition estiment à 200 milliards de Francs CFA (305 millions d'euros) les revenus annuels qui seront issus des nouvelles taxes, entrées en application ce mercredi. De très nombreuses voix continuent de s'élever contre ces ponctions jugées injustes, aux conséquences néfastes et immédiates pour les plus précaires, alors que les Maliens subissent déjà d'intenses coupures de courant et sont confrontés à la cherté de la vie.

Les associations de consommateurs demandent en contrepartie que les autorités elles-mêmes participent à l'effort collectif, avec une réduction du train de vie de l'État, notamment des salaires de la présidence, du gouvernement et du CNT. Elles demandent également de la transparence dans l'utilisation de l'argent récolté avec ces nouvelles taxes, présentées par les autorités de transition comme un outil pour améliorer la vie des Maliens.