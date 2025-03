Centrafrique: Lancement du Plan de réponse humanitaire 2025

République centrafricaine : 326,1 millions de dollars nécessaires pour une réponse humanitaire à l'épreuve des ressources.

Quoi qu'ayant baissé, les besoins humanitaires en République centrafricaine (RCA) demeurent importants, au regard du nombre élevé de personnes vulnérables révélé par l'évaluation annuelle des besoins. Cette baisse est en partie due à l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines localités, et au fait que la communauté humanitaire a mené une analyse et un ciblage rigoureux des besoins humanitaires, plaidant pour un financement du développement là où la situation s'est améliorée.

La situation humanitaire demeure toutefois inquiétante dans les zones qui enregistrent des mouvements de population, des épidémies, chocs climatiques et impacts de la guerre au Soudan et de l'insécurité au Tchad. C'est notamment le sud-est, nord-est et l'ouest du pays.

2,4 millions de personnes - 37,5% de la population - sont extrêmement vulnérables en 2025, au point que seule l'assistance humanitaire ne suffira pas pour rétablir leur bien-être. « Notre analyse des besoins a couvert uniquement les zones ayant connu de chocs récents comme les violences armées, épidémies et inondations, laissant ainsi de la place à d'autres acteurs, comme ceux du développement, dans les zones où la situation s'est améliorée suite à une meilleure sécurité et aux acquis réalisés par l'action humanitaire », a expliqué M. Ag Ayoya, Coordonnateur Humanitaire pour la RCA.

Pour réponde aux besoins des centrafricains les plus vulnérables, le Gouvernement centrafricain et l'Equipe Humanitaire Pays ont officiellement lancé aujourd'hui le Plan de réponse humanitaire 2025. La communauté humanitaire cherche à répondre aux besoins vitaux de 1,8 million de personnes les plus vulnérables et appelle à la mobilisation de 326,1 millions de dollars américains. La communauté humanitaire veillera à ce que la réponse couvre différents secteurs ayant affiché des besoins suite à des chocs récents, avec la participation systématique des acteurs locaux et des communautés affectées.

Les civils continuent de faire les frais de la violence qui a poussé un centrafricain sur cinq à se déplacer soit à l'intérieur du pays soit à l'étranger, et des contraintes logistiques et sécuritaires continuent d'entraver les efforts des acteurs humanitaires pour leur apporter l'assistance nécessaire. En 2024, au moins un incident sécuritaire a affecté les acteurs humanitaires chaque semaine. « Lorsque les acteurs humanitaires sont attaqués, c'est l'aide vitale à des centaines de milliers de centrafricains qui est menacée », a souligné M. Ayoya.

Grâce à la générosité des donateurs, 1.7 millions de centrafricains les plus vulnérables ont reçu une assistance vitale en 2024 dans au moins un secteur, notamment dans des régions restées inaccessibles par voie routière depuis plusieurs années. « La communauté humanitaire est extrêmement reconnaissante envers les bailleurs de fonds que je remercie pour leur générosité en 2024, et je les invite à ne pas oublier les centrafricains en 2025, face à la dynamique sans cesse changeante de l'environnement d'appui à l'aide humanitaire », a conclu M. Ayoya.