Guinée: « La condamnation faite contre Ibrahima Kassory Fofana est fallacieuse », dixit Maître Dinha Sampil

Maître Dinha Sampil, avocat au Barreau de Guinée a au nom du collectif des avocats de l'ancien premier ministre, Docteur Ibrahima Kassory Fofana animé ce vendredi 07 mars 2025 un point de presse à Conakry. Objectif, faire un état des lieux sur la condamnation de leur client par la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF).

Il a entamé en indiquant que cette décision du 27 février dernier a été rendue sur une violation flagrante d'une règle universelle.

<< Cette décision du 27 février dernier a été rendue sur une violation flagrante d'une règle universelle de droit qui interdit à un magistrat de connaître la même affaire plus d'une fois. C'est à dire qu'un juge ne peut pas juger et rejuger. Dans le cas espèce, le président Soumah qui a prononcé cette condamnation avait siègé lors de l'audience du 13 décembre, l'audience qui avait autorisée l'évacuation de Mr Ibrahima Kassory Fofana vers un centre spécialisé. Alors que le même juge revienne pour rentré en condamnation contre la même personne, cela veut dire qu'il viol là une règle universelle, parce que dans tous les pays du monde, il est reconnu et admis que le même magistrat ne peut statué deux fois sur la même question qui lui est soumis >>, a fustigé l'avocat.

Il poursuit en soulignant qu'aucun franc d'enrichissement illicite ne se trouve dans le compte de Docteur Ibrahima Kassory Fofana.

<< Aucun franc d'enrichissement illicite ne se trouve au compte de Docteur Ibrahima Kassory Fofana. Je mets quiconque au défi. La condamnation faite contre Ibrahima Kassory est fallacieuse. Toutes les affirmations faites à son encontre sont fausses. Pourquoi ce juge ne tient pas compte des réalités, au lieu de lui condamné comme ça seulement devant l'opinion. En plus, nous réitérons une fois de plus, notre client est malade, il est alité sur son lit de malade, il ne peut même pas marcher. Pourquoi on refuse le soin à Kassory ? Et pourtant le droit à la santé est universel. Donc, il ne faudrait pas qu'on le laisse mourir sans qu'il ne bénéficie d'une assistance >>, a-t-il lancé.

Il conclut en réitérant que Docteur Kassory Fofana n'a détourné aucun franc de l'État guinéen.