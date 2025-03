Niger: Alma OUMAROU, un Mohican de l'assurance et figure politique emblématique s'est éteint

À 74 ans, l'enfant de Kantché ( région de Zinder), Alma Oumarou a battu haut le pavé. Figure politique nigérienne impassible, Mohican exquis du secteur de l'assurance, où il puisait ses forces, plusieurs fois ministre du régime d'Issoufou Mahamadou, Alma OUMAROU vient de tirer ce vendredi sa révérence. Un pan de la vie politique palpitante faite de faits et hauts armes s'effondre.

La triste nouvelle bruissait dans la capitale Niamey ce vendredi 07 mars 2025. Ancien Ministre et ancien député national, Alma Oumarou a marqué son temps. Assureur de formation où il a fourbi ses premières armes, Alma Oumarou était un « As » pour les initiés du monde de l'assurance qui l'adulaient pour ses efforts inlassables de contribution à hisser l'assurance au Niger. Son parcours de » grand soldat » du secteur de l'assurance lui a valu la création de la société d'assurance du Niger, la société nigérienne d'assurance et de réassurance SNAR Leyma, la société d'assurance et de réassurance NIA, et la Compagnie Nationale d'Assurance Vie CNAVIE.

Homme politique de premier plan au ton modéré, style « urbanisé » qui a cheminé au MNSD (parti de l'ancien Président Tanja Mamadou), avant de lancer son parti RPP- Farilla), Alma OUMAROU, promu ministre plusieurs fois à des postes stratégiques dont le plus en vue est celui du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, était un baroud d'honneur qui touchait à tout.

Il voulait à tout prix des résultats à chacune de ses missions. A son actif, des réformes audacieuses dans le cadre d'un ambitieux programme de restructuration des entreprises du secteur privé nigérien dans les domaines de l'eau, des télécommunications entre 2000 et 2001. Il avait aussi en charge le « Doing Business Niger » et la ZLECAF.

Au four et au moulin, Alma OUMAROU au delà de ses humours caustiques dont il avait le don était un » investisseur-bâtissseur » dans l'âme avec une prise de participation dans plusieurs investissements via surtout des banques locales du marché. Alma était un proche, ami et fidèle lecteur de Confidentiel Afrique. Alma nous laisse orphelins de ses brins de causeries nocturnes autour de succulentes brochettes bien épicées et servies à satiété sous les chapiteaux de l'hôtel Gaweye. Repose en Paix Cher Frère.