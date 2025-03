Ethiopie: Le pays s'efforce de renforcer le leadership des femmes aux postes supérieurs et intermédiaires dans le domaine de la diplomatie

Addis Ababa — La ministre d'État aux affaires étrangères, l'ambassadrice Birtukan Ayano, a souligné que l'Éthiopie s'efforçait de renforcer le leadership des femmes afin qu'elles aient davantage d'opportunités d'occuper des postes clés dans le domaine de la diplomatie.

Dans ses remarques lors de la commémoration de la Journée internationale de la femme, elle a déclaré que l'Éthiopie est un pays modèle pour l'intégration et la mise en oeuvre des traités, protocoles et conventions internationaux destinés à renforcer l'autonomie des femmes dans diverses dimensions socio-économiques et politiques.

Mme Birtukan a également souligné que le pays réaffirme son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes et de la garantie de leurs droits socio-économiques et politiques.

À cet égard, l'Éthiopie est exemplaire dans l'intégration et la mise en oeuvre des traités, protocoles et conventions internationaux destinés à renforcer les capacités des femmes dans diverses dimensions socio-économiques et politiques, a noté la ministre d'État.

Selon elle, l'Éthiopie a fait des progrès considérables dans l'alignement de ses politiques nationales sur les normes mondiales, démontrant ainsi son engagement en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes.

L'engagement de l'Éthiopie "se reflète dans l'adoption par le pays de plusieurs accords internationaux clés, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples".

À la suite de la réforme dans le pays, l'Éthiopie est activement engagée dans la création d'un cadre juridique qui soutient les droits des femmes en harmonisant les lois nationales avec les engagements internationaux.

En outre, Mme Birtukan a déclaré que l'Éthiopie avait réalisé des progrès notables en matière de représentation des femmes au cours des six dernières années de la période de réforme, y compris dans le domaine de la diplomatie.

La nomination de femmes à des postes politiques de haut niveau dans les branches législative, exécutive et judiciaire du gouvernement reflète l'engagement du pays en faveur de l'inclusion, a-t-elle souligné.

"Par exemple, 41 % des membres du parlement et 50 % des membres du cabinet, ce qui peut varier parfois, sont occupés par des femmes politiques, ce qui montre des améliorations pratiques dans l'autonomisation des femmes aux postes politiques clés du pays", a expliqué Mme Birtukan.

Le ministère des affaires étrangères continuera à promouvoir l'autonomisation des femmes dans la diplomatie en dotant les femmes diplomates des compétences et connaissances essentielles nécessaires à une négociation et une représentation efficaces, a-t-elle déclaré.

Cependant, malgré les progrès accomplis, des défis empêchent la pleine réalisation des droits et de l'autonomisation des femmes dans le pays, et une approche collaborative est cruciale pour relever les défis afin de garantir les droits des femmes dans tous les domaines.