Comores: Des commerçants en garde à vue pour créances impayées à l'Onicor

Aux Comores, l'Office national d'importation et de commercialisation du riz (Onicor) a déclenché une vaste opération de recouvrement de créances impayées, entre 2011 et 2024. Une quinzaine de commerçants ont été placés sous contrainte par corps, à la Grande Comore et à Anjouan.

La mise en place de cette mesure se doit à des dettes accumulées, depuis plusieurs années, menaçant la survie financière de l'Onicor, selon ses dirigeants.

Cependant, la méthode employée suscite des controverses. L'Organisation patronale des Comores (Opaco) dénonce une procédure en dehors du cadre légal. L'Onicor, de son côté, assume sa méthode.

L'Onicor tente de récupérer un peu plus de deux milliards de francs comoriens. En grande difficulté financière, l'entreprise publique assure qu'elle devait réagir rapidement. Seulement, la méthode employée - la contrainte par corps, une mesure exceptionnelle soumise à l'ordonnance d'un juge, ce qui n'a pas encore été fait - suscite la controverse.

« Dangereux pour l'environnement des affaires de notre pays »

« Nous ne sommes pas en train de défendre des débiteurs indélicats et encore moins de nier le droit de l'Onicor à recouvrer ses créances. Nous disons tout simplement que nous avons des textes qui régissent le recouvrement des créances et des voies d'exécution. Aujourd'hui, la gendarmerie s'est arrogé cette prérogative et a enfermé les gens dans l'attente du règlement de leurs dettes, ce qui crée un précédent et qui est dangereux pour l'environnement des affaires de notre pays », alerte Hamidou Mhoma, vice-président de l'Opaco.

À l'Onicor, on assume ces mesures et on évoque une autre liste de débiteurs qui sera prochainement transmise à la gendarmerie. L'entreprise parle de « délinquance financière » et de dernier recours, après des années de tentatives infructueuses.

« Ce sont des gens qui n'ont jamais fait aucun signe dans cette situation, qui fuient les huissiers, qui ignorent complètement l'Onicor. L'Onicor leur a donné l'occasion de vouloir les accompagner et ils ont trahi leur engagement. Je dis qu'il ne faut pas que l'opinion se trompe de cible. L'Onicor, dans cette histoire, est la victime. Les coupables ce sont ces gens-là qui se sont accaparés de l'argent des Comoriens », accuse Ben Abdallah, collaborateur du directeur général de l'Onicor.

Pour l'Onicor, la libération des débiteurs dépend du règlement, même partiel, de leurs dettes et d'un engagement à payer par échéances. À défaut, des saisies sont prévues.

De son côté, le patronat dénonce des pratiques abusives, portant atteinte à l'État de droit et aux libertés économiques.