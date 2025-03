Togo: 8 mars - L'égalité des genres est en marche

Ce samedi 8 mars, le Togo célèbre la Journée internationale des droits des femmes, une occasion de mettre en lumière les avancées réalisées en matière de promotion du genre et d'égalité entre les hommes et les femmes.

Si des défis subsistent, le pays a fait d'énormes progrès ces dernières années pour renforcer la place des femmes dans la société togolaise.

Le Togo s'est engagé dans une dynamique de promotion des droits des femmes à travers des réformes législatives et des initiatives institutionnelles. Parmi ces avancées, on note :

L'adoption du Code des personnes et de la famille, qui garantit aux femmes des droits renforcés en matière de mariage, de succession et de protection contre les violences basées sur le genre.

La loi sur la parité, qui encourage la représentation des femmes dans les instances décisionnelles politiques et administratives.

La criminalisation des violences faites aux femmes, notamment les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et le harcèlement sexuel.

Une représentation accrue des femmes en politique et dans l'économie

Ces efforts ont permis d'accroître significativement la présence des femmes dans les sphères politiques et économiques du pays. On observe aujourd'hui une augmentation du nombre de femmes ministres, députées et maires. Cette tendance témoigne d'une volonté politique forte de promouvoir l'égalité des sexes dans la gouvernance nationale.

Sur le plan économique, des initiatives ont été mises en place pour encourager l'entrepreneuriat féminin. Des programmes comme le Fonds National de la Finance Inclusive (FNFI) et des incubateurs spécialisés permettent aux femmes d'accéder plus facilement aux financements et de développer leurs projets.

L'éducation des filles est une priorité dans la politique de développement du Togo. Le gouvernement a instauré la gratuité de l'école primaire et mène des campagnes pour encourager la scolarisation des jeunes filles, notamment dans les zones rurales. Des bourses et des programmes de mentorat ont été mis en place pour stimuler l'accès des femmes aux études supérieures et aux formations techniques.

Par ailleurs, plusieurs organisations de la société civile et ONG oeuvrent pour l'autonomisation des femmes à travers des formations professionnelles dans divers domaines : artisanat, agriculture, numérique, et gestion d'entreprise.

Malgré ces avancées, des défis demeurent pour assurer une égalité complète et durable entre les hommes et les femmes au Togo.

Parmi eux :

Les discriminations persistantes en milieu rural, où les traditions patriarcales freinent encore l'émancipation des femmes.

L'accès limité des femmes aux ressources économiques, notamment aux crédits bancaires et aux terres agricoles.

La lutte contre les violences basées sur le genre, qui nécessitent encore des efforts accrus en matière de prévention et de prise en charge des victimes.

À l'occasion de cette Journée internationale, le Togo réaffirme son engagement à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Le gouvernement, les institutions, la société civile et les citoyens sont appelés à poursuivre leurs efforts pour bâtir une société plus inclusive, où les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits et opportunités.

La célébration est une opportunité de reconnaître le chemin parcouru et d'insuffler une nouvelle dynamique en faveur du développement équitable du pays.

L'égalité des genres n'est pas seulement un droit fondamental, mais aussi un levier essentiel pour le progrès social et économique du Togo.