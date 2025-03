Dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a effectué une visite inopinée le jeudi 6 mars 2025, du site de maraîchage d'une coopérative féminine à Zongo, un village situé dans la commune rurale de Loumbila, région du Plateau-Central. Il a encouragé ces braves femmes qui représentent à ses yeux, le symbole de la résilience et de la lutte pour l'émancipation.

Pour une surprise de taille, ç'en est une. En arrivant ce matin du 6 mars 2025 à leur périmètre irrigué, la trentaine de femmes qui exploitent cet espace de production maraîchère du village de Zongo ne se doutaient nullement qu'elles allaient avoir un visiteur de marque. Le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ est venu sans se faire annoncer pour encourager ces femmes et à travers elles, toutes les femmes du Burkina Faso qui oeuvrent sans relâche dans la production agricole. Et cette visite vient à propos puisqu'en lien avec le thème de la Journée internationale des droits de la femme 2025 : « Crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso : quelles stratégies pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole des femmes ? ».

Le Président du Faso qui a fait de l'émancipation de la femme burkinabè une priorité, a salué le travail réalisé et recueilli directement les préoccupations de ces femmes engagées dans la production maraîchère, une activité qui permet à ces « amazones » de se prendre en charge et subvenir aux besoins de leurs familles. Leurs préoccupations exposées au Chef de l'État tournent autour de l'accès à la terre, l'insuffisance des ressources en eau, la divagation des animaux. En dépit de tout, ces femmes produisent l'oignon, le haricot vert et l'aubergine sur 3,6 hectares, avec un rendement global annuel de 85 tonnes.

En échangeant avec ces entrepreneures agricoles, le Président du Faso a profité livrer un message à l'ensemble des femmes du Burkina Faso. « Le 8-mars, c'est la célébration de la journée internationale des droits de la Femme ; mais je pense qu'on devrait dédier tous les jours à la Femme. Quoiqu'il faille célébrer plus cette journée dans le sens de l'émancipation de la Femme.

La production agricole est aujourd'hui un domaine que nous encourageons fortement, ainsi que la transformation. Et qui mieux que la Femme pour porter cet entrepreneuriat et aider à transformer à l'échelle locale tout ce que nous produisons ? Je pense qu'à travers l'émancipation de la Femme, les familles vont mieux se porter et notre pays va mieux se porter. Donc, le message à l'endroit de toutes les Femmes du Burkina Faso et du monde entier, est un encouragement à continuer à se battre », déclare le Chef de l'État.

Pour le Président du Faso, les femmes burkinabè en général sont des « femmes battantes et résilientes ». Il a pris l'engagement avec le gouvernement de continuer de les accompagner dans leur quête d'émancipation. « Je vous soutiens dans votre lutte émancipatrice. Je parle à la Femme productrice agricole, en milieu rural ou péri-urbain, actrice principale de son propre épanouissement et à qui toute autre Femme devrait s'identifier pour sa bravoure », rassure le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

La Présidente de la Coopérative féminine de Zongo, Elise OUÉDRAOGO, s'est réjouie de cette visite du Président du Faso. « Nous avons été honorées par cette visite du Chef de l'État. Et toute femme devrait l'être avec nous. Le Président a pu apprécier nos activités sur ce site. Il va nous aider. Nous lui disons merci pour cette visite. Nous sommes vraiment contentes », soutient-elle.