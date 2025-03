Tunisie: Lancement d'une plateforme numérique pour commercialiser les produits des femmes rurales

Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires Etrangères, et Asma Jabri, ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, ont présidé un séminaire sur « L'intégration économique des femmes en milieu rural : défis et opportunités » à l'Académie diplomatique internationale de Tunis, en présence des représentants des missions diplomatiques et des organisations accréditées à Tunis.

Dans son discours d'ouverture, le ministre des Affaires étrangères a affirmé que la Tunisie partage et soutient les priorités et les efforts de l'Organisation des Nations unies pour promouvoir la participation des femmes dans les divers systèmes et structures de gouvernance, l'autonomisation économique des femmes, leur protection contre toutes les formes de violence et leur contribution à l'édification d'une paix et d'une résilience durables.

S'appuyant sur un long héritage de réalisations et de leadership dans le domaine des droits des femmes, la Tunisie reconnaît l'importance des partenariats stratégiques avec l'ONU et ses agences spécialisées pour la réalisation effective des droits et de l'autonomisation des femmes, conformément aux objectifs de l'Agenda 2030 pour le développement durable, de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la sécurité et la paix, et de la Déclaration et de la Plateforme d'action de Beijing de 1995.

Réviser la législation et les lois pour promouvoir les droits des femmes

Pour sa part, la ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfant et des Personnes âgées a souligné que le ministère travaille sur une feuille de route qui prend en considération les priorités nationales dans le domaine de la révision de certaines législations et lois pour promouvoir les droits des femmes et soutenir la cohésion et l'équilibre de la famille.

Il s'agit notamment d'accélérer la mise en place d'un nouveau systèm de pension alimentaire et d'allocation de divorce conformément aux recommandations du Conseil ministériel tenu le 27 février.

La ministre a annoncé le lancement d'une plateforme nationale d'appui à la commercialisation numérique des produits des femmes et des jeunes filles, notamment en milieu rural, en partenariat avec le ministère des technologies de la communication et la Poste tunisienne et en coopération avec d'autres structures concernées.

Elle a ajouté que le ministère a choisi cette année d'organiser l'événement sous le slogan « Inclusion économique des femmes et des filles » : Identité, valorisation du patrimoine et perspectives d'investissement et de commercialisation », une exposition des produits féminins bénéficiant des programmes d'inclusion économique se tiendra du 8 au 10 mars 2025 à la galerie de l'information à Tunis, en coopération avec L'ONU femmes Tunisie. Des expositions régionales similaires se tiendront dans les régions à l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits des femmes.

Asma Jabri a également souligné la volonté du ministère de renforcer la coopération avec d'autres partenaires et tirer profit des expériences internationales réussies afin d'exploiter les opportunités disponibles pour soutenir le rôle social de l'État en faveur de l'intégration économique des femmes et des filles, diffuser la culture de l'entrepreneuriat féminin et promouvoir les opportunités de commercialisation des produits féminins à grande échelle.