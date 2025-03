Tunisie: L'exportation oléicole au centre d'un conseil ministériel restreint

Tunis — Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé, vendredi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel restreint consacré au suivi du dossier de l'exportation oléicole.

Cité dans un communiqué, le chef du gouvernement a mis l'accent sur la nécessité d'identifier des solutions idoines aux problèmes techniques et aux difficultés enregistrées dans les différents maillons de la production oléicole.

Une filière oléicole, a-t-il dit, faisant impliquer les agriculteurs, les professionnels, les propriétaires des huileries et les exportateurs.

L'objectif de ces solutions est d'accélérer le rythme et le volume des exportations de l'huile d'olive de conserve et de promouvoir la compétitivité de cette richesse nationale, notamment à la lumière des répercussions mondiales et de concurrence farouche qui s'impose au secteur.

Maddouri a par ailleurs souligné l'importance de miser sur la production et l'exportation, appelant à dénicher de nouveaux marchés émergents dans nombre de pays qui détiennent la part de lion parmi les centres de consommation de l'huile d'olive.

Lors de cette réunion, le chef du gouvernement a tenu à préciser que la tenue de ce conseil s'inscrit dans le droit-fil du suivi de la batterie de mesures décrétées par le président de la République, Kais Saïed, en faveur des acteurs de la filière oléicole.

Autant de mesures qui visent dans leur substance à simplifier autant que possible les procédures d'exportation, à faciliter l'accès aux financement bancaire et à offrir l'accompagnement nécessaire aux agriculteurs, aux propriétaires des huileries et des exportateurs.

Maddouri a saisi l'occasion pour mettre en exergue l'importance du secteur oléicole dans l'économie nationale et sa contribution à la balance des paiements, appelant à la nécessité de valoriser le produit d'huile d'olive en développant ses modes de production afin d'en améliorer la qualité et augmenter la valeur des exportations, notamment, pour l'huile en conserve.

Il a également souligné l'impératif de développer le rendement de l'Office national de l'huile (ONH) et de parvenir à une gouvernance plus efficace des différentes parties impliquées dans le secteur de l'huile d'olive dans la perspective de promouvoir les exportations, d'offrir l'assistance technique et le soutien nécessaires aux agriculteurs, propriétaires des huileries et exportateurs.

