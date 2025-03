Centrafrique: Plus de 37% de la population a besoin d'une assistance d'urgence, selon l'ONU

En Centrafrique, plus de 37,5% de la population est extrêmement vulnérable et a besoin d'une assistance d'urgence. C'est ce qu'a fait savoir ce vendredi 7 mars le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (Ocha), lors de la présentation de son plan de réponse humanitaire de l'année 2025 à Bangui. Pour faire face aux besoins de la population, l'organe onusien et le gouvernement comptent sur la mobilisation des bailleurs de fonds.

Alors que la situation sécuritaire s'est améliorée en République centrafricaine, les taux d'insécurité alimentaire, de mortalité maternelle et infantile, du mariage précoce et d'analphabétisme sont encore préoccupants à l'échelle du pays, selon Mohamed Ag Ayoya, coordonnateur humanitaire, cette année, la moitié de la population centrafricaine a besoin d'assistance.

37,2% de personnes dans le besoin

« Le tableau que nous avons partagé ce matin, c'est un tableau qui fait état des besoins humanitaires pour les personnes vulnérables, de l'ordre d'environ 2,4 millions de personnes que nous sommes en train de cibler avec le gouvernement. C'est environ 37% de la population aujourd'hui qui est dans le besoin. Il faut dire que c'est quand même une diminution notable par rapport à l'année dernière où on était à 46% de la population et par rapport à 2023 où on était à 56% de la population », explique-t-il.

Pour s'attaquer aux causes profondes des vulnérabilités et favoriser la stabilité, les acteurs humanitaires sollicitent la mobilisation des bailleurs de fonds.

« La situation financière globale a baissé. En 2023, on avait mobilisé 56% des besoins qu'on avait. En 2024, nous sommes à 60%, pour arriver aujourd'hui à une demande financière globale de 326,1 millions de dollars américains », ajoute Mohamed Ag Ayoya, soit près de 200 milliards de francs CFA.