Afrique de l'Ouest: Sahel - Le PAM s'apprête à suspendre son aide alimentaire et nutritionnelle vitale

Le Programme alimentaire mondial (PAM) va suspendre, le mois d'avril prochain, l'aide alimentaire et nutritionnelle vitale au Sahel central et au Nigeria et ce, faute de financement urgent.

Seront directement impactées, deux millions de personnes touchées par la crise, notamment les réfugiés soudanais au Tchad, les réfugiés maliens en Mauritanie ainsi que les familles vulnérables dans plusieurs pays, comme au Burkina Faso et au Niger.

« La région a toujours fait face à des besoins croissants où le financement n'a pas toujours été à la hauteur du niveau des besoins. En 2024, par exemple, le Programme alimentaire mondial, pendant la période de soudure, avait prévu de venir en aide à un peu plus de 11 millions de personnes dans la région mais, faute de financement, à l'époque déjà, on a dû réduire notre assistance pour nous focaliser sur 7 millions de personnes. Donc, c'est une situation que je dirais un peu chronique, dans la région, peut être dû au fait que les bailleurs de fonds font face à une multiplicité de crises dans le monde.

« Pour pouvoir reprendre cette aide, nous avons besoin de 620 millions de dollars pour, non seulement reprendre mais pour continuer cette opération, cette assistance, pour les six prochains mois qui vont aller jusqu'à toucher la période très redoutée, ici dans la région, que l'on appelle la période de soudure qui s'étend de juin à août où la faim atteint son niveau le plus élevé dans le sahel », explique Djaounsédé Madjiangar, responsable Communication du PAM pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, basé à Dakar, au micro de RFI.