Madagascar: Réduction des coupures - Des solutions prometteuses pour la prochaine période d'étiage

Interview avec Thierry Andriantsoa, Secrétaire Général du Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures (MEH).

Les coupures d'électricité sont souvent attribuées à une insuffisance de production, ou à une défaillance du réseau de distribution. Quelles sont les actions menées par le MEH pour résoudre ces problèmes ?

Le Ministère, donc l'Etat, est conscient de ces défaillances. Pour la partie production, à court terme l'ajout de centrales solaires en hybridation permet de réduire le coût de production et la prépondérance de l'énergie thermique qui grève les finances de la Jirama (produire à 700 Ar et vendre à 400 Ar aux clients). L'Etat pousse au maximum afin de disposer, à moyen termes, de nouvelles sources hydroélectriques comme (Ranomafana) sous 03-04ans.

Par ailleurs, le réseau de distribution est vétuste, le projet DECIM contribuera, pour cette année, à l'améliorer : en réhabilitant les sous stations, en mettant à disposition des pièces de rechange pour les centrales hydro, en mettant en place le bouclage du Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA), et en mettant en place un parc de batterie de condensateurs qui permettra de résoudre le souci de tension trop basse.

L'amélioration de la capacité de production énergétique fait déjà partie des priorités actuelles de la nation. Techniquement, pourrons-nous atteindre à temps les objectifs fixés ?

Plus de 500 Milliards d'Ariary du budget de l'Etat ont été dévolus à la mise en place de moyens de production pour cette année 2025, ce qui démontre un engagement fort du Gouvernement.

Le MEH travaille avec une diversité de partenaires, si l'on ne cite que les bailleurs traditionnels et le secteur privé. Pourquoi cette multiplicité ?

Les challenges sont énormes pour fournir de l'Energie fiable, durable et à moindre coût pour la population. Tout partenariat est bienvenu. Si on ne parle que du M300 dans laquelle s'est engagé le Gouvernement, la Banque Mondiale et la BAD (Banque africaine de développement).

Y a-t-il des actions prévues pour éviter les longues coupures répétitives pour la prochaine période d'étiage ?

Comme évoqué précédemment, les économies réalisées grâce à la mise en service du maximum de sites hybridés permettent d'avoir plus de carburants (HFO et LFO) pour les centrales de la Jirama. Les derniers équipements pour équiper la Jirama d'une centrale thermique de 105 MW seront sur place ce mois et les premiers mégawatts sont espérés dans la foulée. Tout cela permettra d'avoir assez de ressources pour affronter la période d'étiage.