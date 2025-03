Madagascar: Pacte pour un avenir durable - Un objectif d'accroître la capacité de production à 893 MW

Aligné sur l'Objectif de Développement Durable 7 (ODD7) des Nations Unies, le Pacte Énergétique National de Madagascar trace la voie vers une énergie abordable, fiable et durable pour tous.

Actuellement, seuls 36% des Malgaches ont accès à l'électricité et 14% utilisent des technologies de cuisson propre. Cette situation freine le développement économique et aggrave la pauvreté. Face à ces défis, le Gouvernement ambitionne d'ici 2030 d'atteindre 80% d'accès à l'électricité et 50% d'accès à des solutions de cuisson propre.

Pour y parvenir, il prévoit d'augmenter la capacité de production d'énergie renouvelable à 893 MW et de renforcer la gouvernance du secteur énergétique, notamment par des réformes politiques et une meilleure gestion financière de la Jirama. La réussite de cette transition énergétique repose sur une mobilisation de 7,2 milliards de dollars, répartis entre le gouvernement, les partenaires de développement et le secteur privé.

Pour accélérer l'accès à l'électricité, la Jirama contribuera à hauteur de 400 000 nouveaux raccordements annuels, tandis que le secteur privé, via les mini-réseaux et les systèmes solaires domestiques, desservira 1,8 million de personnes par an. En s'engageant dans ce Pacte, Madagascar entend créer un cadre propice aux investissements privés et aux financements internationaux.

Cet effort collectif vise à libérer le potentiel énergétique du pays et à offrir à 35 millions de Malgaches une énergie propre et accessible, moteur du développement durable.