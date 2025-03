Madagascar: 8 mars - Une opportunité commerciale de plus en plus exploitée

La Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, marque un élan collectif en faveur des femmes. Cette année, le volet de l'autonomisation des femmes et des filles est au coeur de toutes les célébrations qui s'est étalée sur quasiment toute la semaine.

Cette célébration du 8 mars représente également une opportunité commerciale de plus en plus exploitée à Madagascar, notamment dans les grandes villes dont la capitale Antananarivo. Les propositions commerciales s'adressant aux femmes, pour l'occasion, sont légion dans de nombreux secteurs d'activité, notamment celui de la beauté et du bien-être (coiffure, soins esthétiques, maquillage, onglerie et nail art, spa et massage...), celui de la parfumerie ainsi que le secteur habillement et accessoires.

C'est ainsi que les promotions destinées à la gente féminine explosent. Il s'agit notamment de remise sur les prix pour les femmes, durant la semaine ou durant le jour J, et de récompenses pour la fidélité des clientes. Les commerces en ligne y ajoutent également la livraison gratuite des produits achetés par des femmes ou pour des femmes.

« Entre filles ! » Le secteur de la restauration n'est pas en reste. Nombre d'établissements de restauration trouvent en cette journée du 8 mars, une occasion pour encourager les « sorties entre filles ». Et comme le 8 mars tombe un week-end, la circonstance convient aux propositions de sortie pour les femmes ou les jeunes filles, bien entendu, majeures. Des remises accordées aux réservations 100% féminines ; baisses de prix sur les commandes groupées de boissons non alcoolisées. Autant de nouvelles tendances qui commencent à marcher, s'adressant aux femmes qui en ont les moyens, au nom de... l'autonomisation !