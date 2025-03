Madagascar: Vers une gestion numérique de l'usage du charbon écologique

Un pas en avant pour une exploitation plus durable du charbon de bois écologique. Jeudi dernier, un atelier s'est tenu au Colbert d'Antaninarenina pour la mise en place d'un système numérique de suivi de l'utilisation du charbon respectueux de l'environnement à Madagascar.

Lors de cette rencontre, les parties prenantes ont travaillé sur la structuration d'une base de données nationale, qui servira à l'élaboration d'une plateforme web dédiée. Ce site facilitera le suivi de la production, la distribution et l'utilisation du charbon écologique, offrant ainsi plus de transparence et d'efficacité dans sa gestion. Pour l'instant, les données disponibles concernent uniquement les régions Menabe et Atsimo-Andrefana.

Un partenariat entre les ministères de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH), du Développement durable (MEDD), le secteur privé et les bailleurs de fonds, dont le WWF, permettra d'étendre ce recensement aux autres régions. Selon ses promoteurs, ce projet s'inscrit dans la Politique Générale de l'État, qui encourage une gestion responsable des ressources naturelles. La transition vers un système de suivi numérique est une avancée majeure pour une énergie plus durable et un meilleur contrôle de l'impact environnemental du charbon de bois à Madagascar.