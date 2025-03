15 banques centrales et plus de 150 banques commerciales sont déjà intégrées dans le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), qui permet de faire des paiements transfrontaliers transparents et abordables dans toute l'Afrique.

Il s'agit d'une avancée majeure pour l'intégration financière africaine. KCB Group au Kenya et Bank of Kigali au Rwanda ont officiellement lancé cette plateforme visant à faciliter les transactions transfrontalières plus rapides, abordables et sécurisées à travers tout le continent. Développé par la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), en partenariat avec la Commission de l'Union africaine (CUA) et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le PAPSS ambitionne de réduire la dépendance aux banques correspondantes et aux devises tierces.

Intra-africain

Les lancements, effectués le 26 février à Kigali et le 27 février à Nairobi, marquent l'engagement de KCB et de Bank of Kigali dans le renforcement du commerce intra-africain. Les clients des deux banques peuvent désormais effectuer des paiements via le PAPSS, accessible via leurs applications mobiles et leurs agences bancaires.

« Ce système ouvre de nouvelles opportunités pour le commerce et l'investissement, en supprimant les barrières de change et en simplifiant les paiements transfrontaliers », a affirmé Mike Ogbalu III, PDG du PAPSS. Avec déjà 15 banques centrales et plus de 150 banques commerciales intégrées, le PAPSS accélère son expansion. Son adoption par d'autres institutions financières africaines est encouragée pour stimuler la croissance économique et l'autonomisation financière sur tout le continent.