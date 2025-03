Madagascar: Andrianampoinimerina - Profanation de la tombe d'une de ses 12 femmes

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des habitants ont surpris en flagrant délit des profanateurs de sépulture dans la commune rurale de Mahitsy, district d'Ambohidratrimo. Selon les informations fournies par les responsables de la sécurité dans la localité, la tombe visée était celle de Rambolamasoandro, l'une des épouses d'Andrianampoinimerina, à Ambohimanoa.

Les malfaiteurs étaient sur le point de terminer leur acte criminel lorsqu'ils ont été appréhendés. Un grand trou avait déjà été creusé dans la tombe. Ils étaient probablement sur le point d'y pénétrer, car des outils tels que des sagaies et des poignards ont été trouvés sur eux. Des pelles et divers objets de sorcellerie dans un sachet et des tissus y ont été découverts.

Les individus ont déclaré qu'ils « avaient l'intention de faire des offrandes après avoir eu des visions (...) et qu'ils voulaient devenir riches ». Ils ont été immédiatement arrêtés et placés en garde à vue au poste de gendarmerie local pour être interrogés et déterminer leurs véritables intentions concernant cette profanation de tombe historique.

L'arrestation de ces malfaiteurs a, une fois de plus, prouvé que la sensibilisation menée par les gendarmes du poste de Mahitsy auprès de la population locale, concernant la coopération pour assurer la sécurité, porte ses fruits. Il est à noter que les gendarmes locaux patrouillent jour et nuit, effectuant des rondes régulières dans les rues, les ruelles, les collines et les villages environnants.