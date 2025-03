Madagascar: Secteur Energie - Des défis persistants, malgré une capacité de production en hausse continue

Face à une demande énergétique en constante augmentation, Madagascar multiplie ses projets pour accroître sa capacité de production d'électricité. Depuis 2019, des avancées notables ont été réalisées, selon les données du MEH.

575,28 mégawatts crête (MWc). C'est la capacité totale des systèmes solaires photovoltaïques que l'Etat a mis en place, dans le cadre du développement des infrastructures énergétiques, pour électrifier 57 centres hospitaliers, 505 centres de santé de base (CSB) et un bâtiment du MEH (Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures).

Ces installations sont également soutenues par des groupes électrogènes d'une capacité globale de 1,38 MVA. Par ailleurs, un projet d'électrification est en préparation pour 2 250 autres CSB et écoles primaires publiques (EPP). Le secteur privé joue également un rôle clé dans l'augmentation de la production énergétique. Actuellement, 70 établissements issus des industries, exploitations minières, hôtels, confiseries, supermarchés et stations-service génèrent 16,98 MWc d'énergie solaire et 37,47 MVA d'énergie thermique en mode autoproduction.

En outre, dans le cadre d'un projet social d'envergure, le gouvernement prévoit de distribuer 1,2 million de kits solaires individuels à travers le pays. Selon le ministère de tutelle, la passation de marché pour la mise en oeuvre de ce projet est déjà en cours.

Nouvelles centrales

En ce qui concerne le réseau de la Jirama, 17 centrales hydroélectriques, thermiques, hybrides et solaires fournissent actuellement 102,7 MW d'énergie supplémentaire sur l'ensemble du territoire. Parmi elles, le quatrième groupe d'Andekaleka (33,2 MW) et la centrale hydroélectrique de Farahantsana (28 MW) figurent parmi les plus importantes.

De nombreux projets sont également en cours de développement, totalisant une capacité supplémentaire de 562,4 MW. Les plus importantes sont celles qui produiront de l'énergie renouvelable, notamment l'aménagement hydroélectrique de Ranomafana (64 MW), qui dispose déjà d'un accord de financement signé, celui de Volobe Amont (120 MW), avec un contrat de concession signé, l'aménagement de Sahofika (192 MW), qui dispose également d'un contrat de concession signé, le projet d'aménagement de centrale solaire Lac Iarivo (100 MW), qui est en phase d'initiation, et enfin huit autres centrales en développement.

Solution durable

Avec ces nouvelles infrastructures, Madagascar ambitionne de répondre efficacement aux besoins croissants en électricité, tout en réduisant la dépendance aux énergies fossiles. Ces investissements massifs dans le secteur énergétique devraient permettre au pays d'atteindre un niveau de production suffisant pour soutenir son développement économique et améliorer l'accès à l'électricité pour tous.