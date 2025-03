Madagascar: Electrification rurale - Un essor des mini-réseaux et de l'énergie solaire hors réseau

Malgré des défis énormes qui s'imposent, Madagascar est considéré comme l'un des marchés les plus dynamiques d'Afrique subsaharienne en matière de mini-réseaux électriques.

Depuis 2004, l'Agence de Développement de l'Électrification Rurale (ADER), avec l'appui de partenaires et du secteur privé, a financé plus de 200 mini-réseaux desservant 250 000 personnes. Plus de la moitié sont désormais alimentés par des énergies renouvelables, intégrant des technologies modernes pour un service continu.

Ces investissements, estimés à 22,5 millions de dollars, illustrent l'engagement croissant du secteur privé dans l'électrification rurale. Parallèlement, le marché du solaire hors réseau se développe rapidement, bien que freiné par des contraintes financières. Grâce au projet LEAD, près de 20 entreprises privées ont fourni plus de 200 000 kits solaires domestiques à un million de personnes en trois ans, représentant un investissement de 16 millions de dollars.

Cette initiative contribue à combler le déficit d'accès à l'électricité, 20% de la population utilisant aujourd'hui ces solutions. Cependant, des défis persistent. La mobilisation de capitaux pour la production sur le réseau reste compliquée en raison des arriérés de la Jirama, estimés à 400 millions de dollars, selon les présentations faites par la délégation malgache lors de la Mission 300 Africa Energy Summit.

De plus, l'instabilité fiscale et le programme de distribution sociale risquent de freiner l'essor du secteur privé. Pour y remédier, le Gouvernement a mis en place des stratégies intégrées via les projets LEAD et DECIM, tout en préparant des appels d'offres pour de grands « métro-réseaux » en partenariat avec la SFI (société Financière Internationale). Selon le MEH, ces initiatives visent à garantir un développement énergétique durable et inclusif.