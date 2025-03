Madagascar: Caravane médicale «Sarobidy ny aiko» - Plus de 18 000 personnes soignées gratuitement

La caravane médicale a été prise d'assaut dans toutes les villes où elle a fait escale. Selon les estimations du ministère de la Santé publique, plus de 18 000 personnes dans trois villes de l'Ouest ont bénéficié des soins gratuits depuis son lancement, vendredi dernier.

La Première Dame, Mialy Rajoelina, a réaffirmé son engagement dans la santé mère-enfant lorsqu'elle a visité la caravane médicale à Mahajanga, hier. Engouement pour les soins gratuits. Plus de 18 000 personnes ont pu en bénéficier durant la caravane de santé « Sarobidy ny aiko » dans l'Ouest. D'après les données fournies par le ministre de la Santé publique, le Pr Zely Randriamanantany, 12 602 bénéficiaires ont été enregistrés à Ambohidratrimo, Maevatanana et Tsaramandroso.

Rien que pour la matinée d'hier, 6 000 personnes en ont pu en bénéficier à Mahajanga. Une longue file d'attente a été observée au bord de la mer où se tenait l'événement. La Première Dame, Mialy Rajoelina a encore une fois réaffirmé son engagement dans la santé mère-enfant lorsqu'elle a visité les stands et les cliniques mobiles de la caravane médicale. Sa visite des stands des associations des femmes marque également son soutien pour la gent féminine.

Soins préventifs. Cette caravane médicale organisée conjointement par l'association Fitia, le ministère de la Santé publique et les partenaires techniques et financiers a déjà visité les six ex chefs lieux de provinces. D'après toujours le Pr Zely Randriamanantany, les soins bucco-dentaires et oculaires sont les plus prisés mais les soins gynécologiques et pédiatriques ne sont pas en reste.

Dans ses actions futures, le ministère de la Santé accordera une attention particulière aux sensibilisations pour les soins préventifs. « Nous allons encourager la population à prendre soin de sa santé. Certaines personnes utilisent par exemple les moustiquaires pour la pêche alors que nous intensifions la campagne de prévention contre le paludisme », a-t-il indiqué.