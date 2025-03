Madagascar: Trail d'Ibity - 2 000 coureurs attendus à Antsirabe

La neuvième édition du Trail d'Ibity se tiendra le dimanche 6 avril à Antsirabe. Grâce aux améliorations apportées, les organisateurs prévoient d'accueillir près de 2 000 participants.

Depuis sa création, le Trail d'Ibity a été conçu comme une initiative solidaire. L'intégralité des bénéfices générés lors des précédentes éditions a été reversée à la Maison de Nutrition, gérée par l'Association Antena. Cette organisation vient en aide aux enfants souffrant de malnutrition dans la commune d'Ibity. Grâce à cette collecte de fonds, 3 000 enfants ont pu bénéficier d'une cure de spiruline.

Cette année encore, Alpha Ciment renouvelle son engagement pour cette noble cause. L'équipe du Trail d'Ibity, dirigée par le Directeur Général d'Alpha Ciment, Vincent Blanchet, a officiellement annoncé hier, à Tsaralalàna, la tenue de la neuvième édition dans le cadre exceptionnel de la Nouvelle Aire Protégée (NAP) du Massif d'Ibity. Plus qu'une simple compétition sportive, cet événement est une véritable célébration, mêlant passion pour le sport et découverte des richesses naturelles de la région.

Paysage époustouflant

Cette compétition, ouverte à tous, propose trois parcours adaptés à différents niveaux : 3 km, 15 km et 31 km. Cette année, plus de 2 000 participants sont attendus pour s'élancer au coeur d'un paysage époustouflant, riche en biodiversité.

Les courses se déroulent autour de la réserve naturelle située à 25 km au sud d'Antsirabe. « Nous avons rénové plusieurs pistes en ajoutant des kilomètres supplémentaires. Le parcours a également été modifié : après le départ, les coureurs traversent le village d'Ibity, offrant une vue imprenable sur sa faune et sa flore, avant de s'attaquer à l'ascension du mont d'Ibity. Les points de ravitaillement ont également été améliorés », a expliqué Teddy Randrianandrasana, responsable technique de l'événement.

Les critiques émises lors de l'édition précédente ont été prises en compte. Les organisateurs ont renforcé leurs équipes techniques pour offrir des ravitaillements de qualité tout au long des parcours, permettant à chaque coureur de se concentrer sur ses performances dans les meilleures conditions.

Le Trail d'Ibity s'inscrit dans une démarche alliant sport, solidarité et préservation de l'environnement. Cette année, l'événement bénéficie du soutien d'entreprises et d'organisations partageant ces valeurs, parmi lesquelles Total Énergies, YAS, Materauto, Super U, Mini Prix et Coca-Cola.