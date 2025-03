Madagascar: Cyclone - Impact à Sambava ou à Vohémar ce jour

La Direction générale de la météorologie suit de près l'évolution du système qui se dirige actuellement vers Madagascar.

La perturbation en formation et se situant à l'Est de la région Diana évolue et s'approche de Madagascar. A 15 heures locales, son centre était localisé à environ 260 km à l'Est-Nord-Est de Vohémar, dans la région Sava. Les vents associés soufflent à 45 km/h, avec des rafales atteignant 65 km/h sous les averses orageuses. La lecture du bulletin spécial du service météo du pays fait savoir que le système se déplace rapidement vers l'Ouest-nord-Ouest à une vitesse de 30 km/h.

Atterrissage

Ce jour, un impact est prévu entre les terres habitées situées entre Antsiranana et Antalaha. Au cours des trois prochains jours, il continuera sa trajectoire vers l'Ouest-Sud-Ouest d'après le service météo. Les nuages précurseurs affectent déjà la partie nord-est du pays. A en croire le service, une évolution en cyclone est probable (modérée) avant l'impact sur les terres habitées.

L'avis de menace jaune est lancé pour Diana, Sava et Ambatosoa. Sofia, Boeny et Besalampy, quant à eux, sont sous l'avis d'alerte verte. Dans son évolution, le système a apporté d'importantes précipitations (entre 80 et 150 mm en 24 heures) depuis hier. Des inondations, la montée des eaux des rivières ainsi que des risques de glissements de terrain et d'effondrement de routes sont à craindre dans les zones vulnérables du Nord, du Nord-Est et du Centre-Est de l'île.