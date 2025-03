Madagascar: Foire Internationale de Madagascar - 420 stands sur une superficie de 22 000 m2 pour l'édition 2025

L'édition 2025 de la Foire Internationale aura lieu au CCI Ivato du 22 au 25 mai prochain.

Organisateur de cet événement économique incontournable d'envergure régionale et internationale, Madavision mise, cette fois-ci sur le marché africain et lance un appel à toutes les forces économiques publiques et privées pour une participation massive.

Dynamisme et potentiel. « Un pont vers l'Afrique », ce thème choisi pour cette édition résume le défi continental lancé par l'organisateur plus que jamais déterminé à mettre en exergue le dynamisme et le potentiel de Madagascar au sein du continent africain. « Le marché international est toujours visé, mais il ne faut pas non plus oublier que l'Afrique représente un potentiel important de débouchés pour les entreprises malgaches », a expliqué Tahiry Ramanantsoa de Madavision, lors d'une conférence de presse tenue, hier au Café de la Gare. Il s'agit en somme de promouvoir les opérateurs économiques malgaches auprès des partenaires africains. Plusieurs pays africains sont d'ailleurs attendus à la FIM qui donnera aux entreprises une visibilité accrue sur un marché en pleine expansion.

Ouverture à l'international

Côté organisation, le choix de la CCI Ivato témoigne de la volonté de Madavision de viser plus haut. En terme de participation tout d'abord puisque 450 stands sont prévus sur une surface totale de 22 000 m2. « On va mettre en place un positionnement stratégique facilitant les rencontres B2B B2C » selon toujours Madavision. En effet, grâce à un concept d'ouverture à l'international, Madavision s'attend à une participation de nombreuses entreprises et d'institutions étrangères. Le partenariat public-privé sera également à l'honneur durant la FIM.

« Notre objectif est aussi de favoriser le dialogue entre les entreprises et l'administration» Sur ce point d'ailleurs, les services, directions, et directions générales concernées par affaires économiques sont invités à participer à cet événement. Un espace dédié au PPP est d'ailleurs prévu pour favoriser les synergies entre les entreprises et l'administration. Par ailleurs, les ambassades et les consulats, les groupements professionnels, seront présents à la Foire Internationale de Madagascar, l'événement économique à ne pas manquer au mois de mai prochain.