Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 mars 2025

La RDC met à prix les têtes de dirigeants du M23

Le gouvernement congolais offre 5 millions de dollars de récompense à toute personne permettant l’arrestation de Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et Sultani Makenga, figures du groupe armé qui s’est récemment emparé de Goma et Bukavu, dans l’est du pays.

« Une récompense de 5 millions de dollars est offerte à toute personne permettant l’arrestation des condamnés Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et Sultani Makenga », a annoncé le ministère de la Justice de RDC dans un communiqué daté du vendredi 7 mars.

Corneille Nangaa, figure de l’Alliance Fleuve Congo (AFC), une coalition politico-militaire à laquelle appartient le M23, est l’ancien président de la Commission électorale de la RDC. Bertrand Bisimwa et Sultani Makenga sont respectivement président et chef militaire du M23 (« Mouvement du 23 mars »). (Jeune Afrique avec AFP)

Retour à l’ordre constitutionnel, violations des droits humains en Guinée : Marc Yombouno dénonce la réaction tardive de la France

Lors de l’assemblée générale hebdomadaire du RPG Arc-en-ciel, tenue ce samedi 8 mars 2025 au siège du parti, Marc Yombouno, a réagi à l’appel de la France au retour à l’ordre constitutionnel en Guinée et à ses préoccupations concernant les enlèvements d’activistes.

L’ancien ministre du Commerce a exprimé son mécontentement sur la lenteur de la réaction de Paris face aux graves violations des droits humains, citant spécifiquement les cas des disparitions de militants tels que Foniké Mengué, Billo, Marouane et Abdoul Sacko. (Source mediaguinee)

Gabon : Oligui Nguema annonce la création du mouvement politique «Les Bâtisseurs»

C’est sans aucun doute l’une des grandes surprises de cette fin de semaine. En effet, face à la presse nationale et internationale au terme du dépôt de sa candidature auprès de la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER) Brice Clotaire Oligui Nguema, par ailleurs actuel président de la Transition a annoncé la création de son mouvement politique dénommé Les Batisseurs qu’il veut le plus inclusif possible.

Après une semaine marathon marquée par sa déclaration de candidature et son passage devant la commission médicale sise au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) et à la commission d’évaluation d’aptitude linguistique logée au Musée nationale des rites, arts et traditions, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé au dépôt de son dossier de candidature ce samedi 08 mars. Une étape importante qui vient officialiser de manière concrète sa candidature à la présidentielle. (Source GabonMediaTime)

Le Président de la République du Ghana, John Dramani MAHAMA, en visite officielle au Mali

Ce samedi 8 mars 2025, le Président de la République du Ghana, John Dramani MAHAMA, a effectué une visite d’amitié et de travail de 24 heures au Mali. Cette visite a été marquée par un entretien en tête-à-tête avec le Président de la Transition, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Chef de l’État, suivi d’une séance de travail élargie aux autres membres des délégations respectives.

À son arrivée, le Président John Dramani MAHAMA a été accueilli avec les honneurs par son homologue malien. À l’aéroport international Modibo Keïta-Sénou, dès sa descente d’avion, il a été chaleureusement reçu par le Général d’Armée Assimi GOÏTA. Après l’exécution des hymnes nationaux des deux pays, les deux Chefs d’État ont passé en revue les troupes avant de saluer les membres du corps diplomatique et consulaire ainsi que la communauté ghanéenne établie au Mali. Ils se sont ensuite dirigés vers le Palais de Koulouba pour le déroulement officiel du programme de la visite. (Source maliweb)

Madagascar : feu vert des autorités à une réouverture intégrale des liaisons maritimes avec les Comores

Le gouvernement malgache a décidé cette semaine d'un retour à la normale de toutes les liaisons maritimes avec les Comores qu'il avait interrompues au mois d'octobre. Si l'interdiction des échanges de marchandises entre les deux voisins avaient été levée en décembre, celle qui pesait sur la circulation des passagers avait été maintenue, officiellement en raison de l’épidémie de choléra dans l'archipel.

Malgaches et Comoriens peuvent de nouveau circuler librement entre leurs îles : les compagnies maritimes qui les relient ont obtenu cette semaine le feu vert des autorités malgaches pour rétablir leurs liaisons commerciales. (Source RFI)

Tchad : garde à vue prolongée pour un journaliste correspondant de RFI

Le directeur de publication de l'hebdomadaire "Le Pays", Mbaindinguim Monodji Olivier, également correspondant au Tchad de Radio France Internationale (RFI) a été placé en garde à vue mercredi et sa détention "arbitraire", selon ses avocats, a été prolongée jusqu'à lundi.

Cette détention "est intervenue dans une opacité surprenante et totale" et "en l'absence de tout document juridique", a dénoncé l'Union des journalistes de la Presse Libre Africaine (UJPLA) dans un communiqué vendredi.

Mercredi midi, alors qu'il se trouvait dans les locaux de son journal, le journaliste "a dû suivre des policiers venus lui délivrer un mandat d'amener signé par le procureur de la République", a indiqué la radio RFI sur son site internet. "Son ordinateur a été saisi, mais aucun motif ne lui a été présenté pour justifier cette situation", selon la même source. (Source VOA Afrique)

Maroc : saisie de plus d’une tonne de résine de cannabis à Nador

Les autorités marocaines ont annoncé la saisie de 1,057 tonne de résine de cannabis et l’arrestation de six individus, dont deux femmes, lors d’une vaste opération antidrogue menée samedi à Nador, dans le nord du Maroc.

L’intervention qui a abouti à la saisie au Maroc de plus d’une tonne de résine de cannabis, conduite par la police judiciaire (PJ) de Nador en coordination avec la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), s’est déroulée simultanément dans plusieurs localités de la province, notamment Al Aroui, Selouane, Béni Ansar et Farkhana, selon des sources sécuritaires.

Les suspects ont été interceptés alors qu’ils tentaient d’acheminer la drogue dissimulée à bord de véhicules spécialement aménagés. (Source apanews)

Marché de bétail au Bénin : forts reculs de l’offre et la demande de bovin en janvier 2025

Le marché béninois du bétail a connu un ralentissement notable en janvier 2025, avec une baisse de l’offre et de la demande de bovins, renseigne le « Bulletin mensuel du Système d’Information sur les Marchés à Bétail (Sim – Bétail) » du mois de janvier 2025. Selon les données récentes, l’offre a diminué de 10 % et la demande de 14 % par rapport au mois de décembre 2024.

Ce recul fait suite à l’effervescence observée en décembre, période de fêtes de fin d’année où les marchés avaient connu une forte affluence. Les professionnels du secteur expliquent cette baisse par un retour à la normale après cette période de forte consommation. Toutefois, en comparaison avec janvier 2024, le marché affiche une dynamique positive. L’offre a augmenté de 6 % et la demande a bondi de 17 %, témoignant d’une évolution favorable sur le long terme. (Source beninwebtv)

Côte d’Ivoire : A la découverte d’Assinie, la perle du tourisme

En Côte d’Ivoire, la station balnéaire d’Assinie Mafia est une destination prisée à travers l’Afrique. Amoureux de la nature et passionnés de découvertes s’y rendent pour admirer la splendeur de ses attractions.

Située à 94 kilomètres d’Abidjan, Assinie Mafia avec une population estimée à plus 22 000 habitants, est une station balnéaire prisée qui séduit des visiteurs venus de Côte d’ivoire, d’Afrique et du reste du monde, connue pour ses belles plages et ses vagues qui attirent de plus en plus d’amateurs de surf. Son cadre naturel exceptionnel et ses trésors touristiques en font une destination de choix pour les amateurs d’évasion et de découverte. (Source Africa 24)

Q. mondial U-17 dames : Les Lionnes dominent l’Éthiopie à Yaoundé

Les filles de Joseph Ndoko ont battu les U-17 éthiopiennes 5-2 au Stade Olembé à l’occasion du match aller du deuxième tour de la Coupe du monde de leur catégorie.

Le journée 8 mars sera célébrée chez les Lionnes U-17 avec intensité. Et les parents des Lioncelles peuvent encore bien savourer leur journée. Leurs filles leur ont offert une belle victoire face à l’Éthiopie ce soir, 5-2. Belle victoire sur la belle pelouse du stade Olembé qui renouait avec les matchs internationaux après trois ans de non-homologation par la Confédération africaine de football. La victoire n’a pas été aisée, mais les filles de Joseph Ndoko ont imposé la loi du domicile. (Source LeBledParle)