Madagascar: Célébration nationale du 8 mars à Mahajanga - La Première dame sur tous les fronts

La célébration de la Journée internationale des droits des femmes se déroule aujourd'hui à Mahajanga, un événement marqué par une mobilisation d'envergure nationale. La plage du Village touristique accueille cette année les festivités, qui rassemblent des participantes venues des 23 régions de Madagascar.

Présente sur place depuis mercredi dernier, la Première dame, Mialy Rajoelina, également présidente de l'association Fitia, s'est impliquée activement dans les préparatifs. Depuis son arrivée, elle multiplie les engagements, prenant part aux différentes initiatives liées à l'événement.

Le programme de cette édition, longuement préparé, a déjà donné lieu à plusieurs activités en amont de cette journée phare. La cité des Fleurs, et en particulier le Village touristique, s'est métamorphosée pour l'occasion.

Très investie dans l'embellissement de Mahajanga, Mialy Rajoelina a offert cinquante-huit pieds de cocotiers, qu'elle a elle-même contribué à planter jeudi dernier, le long de la bordure du site.

« Mahajanga, ville des Fleurs, est une destination prisée pour ses plages et son climat chaud. Nous avons planté des cocotiers, choisis pour leur résistance à la chaleur et leur contribution à la protection de l'environnement. Ils constituent un héritage pour les générations futures », a-t-elle déclaré. Elle a aussi souligné l'importance de la propreté des plages pour la préservation de l'environnement et de la faune marine, ainsi que pour l'attractivité touristique de la ville.

En parallèle, les sièges métalliques du Village touristique ont été repeints, dans le cadre d'un projet mené par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. De nombreuses personnalités, dont des ministres, des épouses de membres du gouvernement et des représentants des partenaires techniques et financiers, ont également pris part aux actions de nettoyage et de plantation.

Un engagement écologique affirmé

Hier matin, la Première dame, accompagnée des autorités locales et des ministres, s'est rendue à Boanamary, dans le district de Mahajanga II, pour une journée dédiée à la reforestation des mangroves. Cette initiative, portée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, vise à préserver les écosystèmes côtiers et à lutter contre les effets du changement climatique.

Les mangroves jouent un rôle essentiel : elles protègent les rivières et les zones inondables, purifient l'air et l'eau, absorbent le dioxyde de carbone, et servent d'habitat à de nombreuses espèces, dont les oiseaux, poissons, crevettes et crabes. Leur préservation contribue également au développement du tourisme écologique.

Les associations féminines de la région Boeny ont largement participé à ces actions, illustrant l'engagement des femmes en faveur de l'environnement.

La journée s'annonce riche en animations. Un grand carnaval animera le Village touristique, tandis que des discours officiels seront prononcés par les autorités présentes. En marge des festivités, la méga zumba du Firaisankina a déjà eu lieu jeudi matin, devant le siège de la Jirama à Ampasika.

Cette célébration du 8 mars, au-delà de son aspect festif, porte un message fort de mobilisation et de valorisation du rôle des femmes dans la société.