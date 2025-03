Madagascar: Rugby à VII - Worls Challengers Series Leg II - Les Makis gardent espoir

Les Makis de Madagascar conservent une infime chance de qualification pour la Pologne. Ils sont contraints de remporter leur match de classement pour la neuvième place aujourd'hui.

Battus à deux reprises en une journée (19-27 contre la Géorgie et 12-28 contre l'Allemagne), les Makis de Madagascar, engagés dans la seconde étape de la World Challenger Series au Cap, en Afrique du Sud, ne sont pas encore éliminés. Leur destin se joue aujourd'hui lors du match de classement pour la neuvième à la dixième place.

La rencontre, initialement jugée à la portée des Malgaches contre les Géorgiens, a basculé dans les cinq dernières minutes, après le carton jaune de Rado Randrianalisoa. Contraints de jouer en infériorité numérique, les Makis se sont inclinés 19-27.

Le match face à l'Allemagne a débuté à 18 heures par un coup d'envoi allemand. Madagascar a réussi une interception et s'est immédiatement lancé à l'attaque après la réception du ballon. Les Makis ont ouvert le score une minute après le début de la rencontre, prenant l'avantage 5-0.

Cependant, un manque de discipline a coûté cher à l'équipe. Le numéro 5 malgache a écopé d'un carton jaune, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique. Les Allemands en ont profité pour inscrire leur premier essai et mener 7-5. Un second carton jaune, infligé à Miaritanjona Michael Rajeriarison, a marqué un tournant dans la rencontre. Réduits à cinq contre sept, les Makis ont subi la pression et concédé un second essai, portant le score à 14-5 à la pause.

Impuissants

Animés de bonnes intentions, les Malgaches ont entamé la seconde période avec plus d'engagement et sont revenus à 12-14. Mais leur infériorité numérique a permis aux Allemands de creuser l'écart, portant le score à 21-12 à 4 minutes 22 de la fin du match.

Multipliant les fautes et confondant vitesse et précipitation, les Makis se sont montrés impuissants face à la rigueur allemande. Très techniques, disciplinés et avantagés physiquement, les Allemands ont dominé les touches et les mêlées.

Les quatre dernières minutes ont été fatales aux Malgaches. La sortie de Nofy Tiana Rakotonirina, à trois minutes de la fin, n'a fait qu'aggraver la situation.

Pour Antsoniandro Randrianorosoa, directeur technique national de Malagasy Rugby, cette défaite reste difficile à analyser : « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que les joueurs malgaches ont pris du poids ? Malgré ces deux défaites, les Makis restent en course pour intégrer le top 8. Ils doivent impérativement s'imposer lors du match pour la neuvième place. »

Résultats du 7 mars

Madagascar 19-27 GéorgieMadagascar 12-28 Allemagne

Donné Raherinjatovo