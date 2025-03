Madagascar: Énergie renouvelable - La centrale solaire prend forme à Mahajanga

Le président de la République a procédé, hier, au lancement des travaux de mise en place d'un parc solaire à Mahajanga. Il s'agit de l'un des projets actés lors du Conseil des ministres décentralisé qui s'est tenu jeudi.

Un projet concrétisé. L'État entend passer à l'action. Juste après l'annonce faite en ouverture du Conseil des ministres décentralisé, Andry Rajoelina, président de la République, a donné le coup d'envoi des travaux du parc solaire de la Ville des Fleurs.

« Je n'en peux plus d'entendre qu'il y a des coupures d'électricité à Mahajanga parce que le groupe électrogène est en panne ou que la livraison de carburant accuse du retard. Tous ces problèmes ne seront plus qu'un mauvais souvenir lorsque ce parc solaire sera opérationnel », a déclaré le chef de l'État. Le premier objectif du projet est en effet de mettre fin aux coupures intempestives et aux délestages.

La puissance installée de la centrale solaire de Mahajanga atteindra 5 mégawatts, répartis en deux sites distincts. La première section, d'une capacité de 3 mégawatts, assurera l'alimentation électrique

de la ville en journée. Elle sera implantée sur le domaine de la Filature et Tissage de Mahajanga (FITIM), dans le fokontany Manjarisoa. Ce sont les travaux de cette première partie qui ont été officiellement lancés hier.

Un programme d'envergure

La seconde partie du projet prendra place à Amborovy et consistera en un système de stockage par batterie de 2 mégawatts, permettant d'utiliser l'énergie solaire accumulée durant la journée pour renforcer l'alimentation électrique aux heures de pointe en soirée.

Le chantier de Mahajanga s'inscrit dans un programme national de 50 mégawatts de parcs solaires, destinés à être installés dans plusieurs districts du pays. Annoncé en 2023, ce projet, financé par l'État et destiné à la Jirama, a pris du retard malgré la réception officielle des équipements au port de Toamasina, en début d'année dernière. Il a fallu une intervention directe du président de la République pour accélérer sa mise en oeuvre.

Face à la sécheresse, qui a fortement réduit la production des centrales hydrauliques, et aux coûts élevés de l'énergie thermique, l'option solaire s'est imposée comme une solution à court et moyen terme, plus économique et plus durable.

Un déploiement national

Après révision, le programme prévoit l'installation de parcs solaires dans des localités où les centrales thermiques et hydrauliques ne suffisent plus à répondre à la demande. En plus de Mahajanga, Toamasina, Nosy Be, Antsiranana, Fianarantsoa, Toliara et Antananarivo en bénéficieront.

Dans la capitale et ses environs, trois parcs solaires d'une capacité totale de 20 mégawatts sont prévus. Selon le Conseil des ministres, les travaux sont en cours à Ambatomirahavavy, Ambohidrano Ilafy et Andoharanofotsy.

Comme souligné hier à Mahajanga, miser sur l'énergie solaire permet aussi de réaliser des économies substantielles par rapport aux centrales thermiques. Une fois opérationnelle, la centrale solaire de Mahajanga devrait permettre une économie annuelle de 5,3 milliards d'ariary sur l'achat de carburant.

Après de multiples reports, le programme de parcs solaires financé par l'État prend enfin forme. Pour assurer la visibilité du projet, le site de Mahajanga a été implanté à l'entrée de la ville, le long de la RN4, un emplacement stratégique difficile à manquer.

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, ce sont les femmes de la Jirama qui ont procédé à la première installation des panneaux solaires sous les yeux du président de la République. En une demi-journée, elles ont monté et vissé une vingtaine de plaques solaires. « Le soleil se lève et brille sur Mahajanga », s'est réjoui Andry Rajoelina, évoquant à la fois le projet solaire et les autres initiatives en cours dans la ville.

Le raccordement et la mise en service de la centrale solaire de Mahajanga sont prévus d'ici le 27 juin. Un délai jugé tenable au vu de la cadence des travaux entamés hier. L'installation repose sur un procédé rapide : une foreuse plante les piquets, qui servent de base aux plateformes où sont fixés les panneaux solaires.

Par ailleurs, les travaux d'édification du nouveau gymnase de Mahajanga devraient être achevés d'ici quatre mois, selon le président de la République. « Lorsque je reviendrai ici pour son inauguration, la mise en place du parc solaire, la réfection des principales artères de la ville et la réhabilitation des points noirs de la RN4 devront être achevées », a-t-il affirmé.