Madagascar: Réinventer sa garde-robe sans rien acheter - Les conseils de Lamia Barday

Et si le secret du style ne résidait pas dans l'achat de nouvelles pièces, mais dans l'art de redécouvrir celles que nous possédons déjà ? À l'occasion du 8 mars, journée dédiée aux droits des femmes, c'est aussi l'opportunité de repenser notre rapport à la mode. Une mode plus libre, plus consciente, où l'élégance ne se mesure pas au nombre de vêtements accumulés, mais à la confiance que l'on dégage en les portant.

Lamia Barday, experte en image et fondatrice d'un service de coaching en tri-dressing, accompagne depuis plusieurs années des femmes en quête d'un style qui leur ressemble. Son credo : « Vous avez déjà tout ce qu'il faut dans votre garde-robe, il suffit de savoir l'exploiter autrement. »

Jouer avec les associations : une garde-robe, mille possibilités

Nous avons toutes ces pièces que nous associons toujours de la même manière. Ce chemisier que l'on porte invariablement avec un pantalon noir, cette robe que l'on réserve aux grandes occasions... Pourtant, un simple changement d'association peut complètement transformer une tenue.

· Osez mixer des vêtements que vous n'avez jamais portés ensemble.

· Superposez les couches pour un effet stylé et pratique : une robe d'été portée avec un pull en hiver, une chemise sous un blazer ouvert...

· Mélangez les styles : un t-shirt casual sous une veste élégante, des baskets avec une jupe sophistiquée.

Les accessoires, ces petits détails qui changent tout Un look basique peut devenir unique grâce à quelques accessoires bien choisis. Une ceinture bien placée, des boucles d'oreilles audacieuses ou un sac coloré suffisent à dynamiser une tenue.

· Structurez une robe fluide avec une ceinture.

· Expérimentez avec les bijoux : accumulez de fines bagues, mixez colliers courts et longs...

· Changez simplement la façon de porter votre sac: à l'épaule, en bandoulière, à la main...

L'astuce chic : le monochrome

Rien de plus efficace pour une silhouette élégante que de jouer avec une seule couleur de la tête aux pieds. Le noir est un classique, mais pourquoi ne pas tenter un camaïeu de beige, de bleu marine ou même de rouge profond ?

Revisiter ses basiques avec créativité

Parfois, il suffit d'un petit détail pour donner une seconde vie à un vêtement :

· Retrousser les manches d'une chemise pour un effet plus décontracté.

· Nouer une ceinture par-dessus un blazer pour structurer la silhouette.

· Porter sa chemise autrement : ouverte sur un top, nouée à la taille, ou partiellement rentrée dans un pantalon...

« Redécouvrir son dressing, c'est aussi redécouvrir sa confiance »Lamia Barday l'affirme: bien souvent, ce que l'on croit manquer est déjà sous nos yeux. « Lors de mes sessions de tri-dressing, mes clientes réalisent qu'elles possèdent déjà tout ce qu'il faut pour créer des tenues stylées. Il s'agit juste d'un changement de regard. »

Et les bénéfices sont nombreux : moins d'achats inutiles, un gain de temps chaque matin et surtout, une mode plus responsable, en accord avec ses valeurs.

Alors, avant de succomber à une énième pièce tendance, pourquoi ne pas explorer autrement ce que vous avez déjà ? Qui sait, votre tenue préférée sommeille peut-être au fond de votre placard...