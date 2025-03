Madagascar: Basketball Smatch'in - Onzième édition - EMIT de Fianarantsoa en démonstration

Le tournoi de basketball inter-universités et instituts Smatch'in, onzième édition, a débuté hier, sur le terrain extérieur du stade Barea de Mahamasina. Sur les neuf matchs des garçons programmés vendredi, la belle démonstration de l'École de management et de l'innovation technologique (Emit) de Fianarantsoa a attiré l'attention de tous. Les basketteurs de l'établissement, quarts de finaliste l'an passé, ont dominé facilement les joueurs de l'Université FJKM Ravelojaona (Onifra) sur le score de 64-34.

Le match a démarré à 10 heures précises sur le terrain de basketball numéro 2 du stade Barea, face à l'entrée de l'Institution Sainte Famille. Les alentours des deux terrains utilisés ont été remplis de monde. Les cris des supporters de chaque établissement qui monte sur le terrain et qui marque à chaque tir ont mis de l'ambiance du début du match jusqu'au coup de sifflet final.

Dès l'entame de la rencontre, la bande à Hasina Rasolonandrianina, membre de l'équipe nationale Ankoay qui a participé à la qualification de Madagascar à l'Afrobasket 2025, a fait la différence.

Points à améliorer

Les joueurs de Fianarantsoa ont mené au score du début jusqu'à la fin de la rencontre. Hasina Rasolonandrianina a été le MVP de la rencontre avec ses 16 points marqués. Lova Rabariveloarijaona, le coach de l'Emit, n'a pas caché sa joie après la rencontre. « Nous avons bien préparé le tournoi de basketball Smatch'in cette année. L'an passé, nous avons quitté le tournoi au stade des quarts de finale car notre joueur clé, Hasina Rasolonandrianina, n'était pas de la partie. Il a été retenu en équipe nationale. Cette année, nous visons à dépasser ce stade, l'objectif étant d'atteindre au moins le dernier carré. Comme tous les participants, l'idéal est de remporter le titre final. »

Les joueurs de l'Emit jouent leur deuxième match, ce dimanche, à partir de 16 heures, contre les basketteurs de l'ITU au Palais des sports de Mahamasina.

La première journée s'est déroulée sans incident, mais il y a des points à améliorer. « Aucun tableau d'affichage du score sur les deux terrains, aucun affichage du temps restant. Devant l'engouement du public venu nombreux, les organisateurs sont invités à apporter des solutions sur ces lacunes », confie le parent d'un joueur qui a accompagné son fils hier.

Résultats de la première journée

Estiim 28-64 Esum, ESD 42-37 ITU, Onifra 34-64 Emit, Essagro 51-37 UP Ambohidratrimo, IEP 40- 49 EST, Escame 34-50 FLSH, Cnela 49- 32 ES.DES, Issig Toamasina 36-44 Esti, Isfps Leader 40-42 CNAM.Calendrier du 8 mars au Palais des sports : 7h : HEI vs ISPPM, 8h : Fac Med vs Imgam, 9h : Fac Degs Toliara vs GSI, 10h : Essca vs Université de Toliara, 11h: Uprim vs Inscae, 12h : UCM vs ISPM, 13h : Umagis vs Aceem, 14h : cérémonie d'ouverture, 16h : IUM vs Espa, 17h : BBS Mahajanga vs Fac EGS.