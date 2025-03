Madagascar: Malnutrition - L'obésité prend de l'ampleur

« Le surpoids et l'obésité commencent à progresser dans le pays, malgré un taux de prévalence encore très limité», a déclaré le docteur Tsinjo Lalaina, médecin, lors de la Journée mondiale de lutte contre l'obésité, mardi dernier.

Les dernières statistiques relatives au surpoids chez les enfants de moins de cinq ans indiquent que 1,8 % d'entre eux sont en situation de surpoids, avec une prévalence de 2,1 % chez les garçons et 1,6 % chez les filles, selon les données du Plan national d'action multisectorielle pour la nutrition (PNAMN 2023-2026).

Les régions les plus touchées incluent Ihorombe (4,4 %), Vatovavy-Fitovinany (3,2 %), Amoron'i Mania (3,1 %) et Melaky (3,1 %). Une projection concernant l'obésité chez les enfants âgés de 5 à 19 ans anticipe une augmentation de 0,4 % d'ici 2026, atteignant 1,9 % chez les garçons et 1,7 % chez les filles, toujours selon le PNAMN.

Un enjeu de santé publique

Chez les adultes, le taux de prévalence de cette malnutrition atteint 5,3 %, tandis que 26,3 % des femmes âgées de 16 à 50 ans sont en surpoids.

L'indice de masse corporelle (IMC), qui correspond au rapport entre le poids (kg) et la taille au carré (m²), permet d'évaluer l'état nutritionnel d'un individu. Un IMC inférieur à 18,5 caractérise une émaciation. Un IMC entre 18,5 et 25 indique un poids normal. Un IMC entre 25 et 30 signale une situation de surpoids. Un IMC supérieur à 30 définit l'obésité.

Cette forme de malnutrition a des répercussions importantes sur la santé. Elle augmente le risque de maladies cardiovasculaires, réduit l'espérance de vie et accroît la probabilité de développer certaines pathologies, notamment le diabète, l'hypertension artérielle et certains cancers, comme celui du côlon ou du sein.

Face à cette tendance, les professionnels de santé insistent sur l'importance d'une perte de poids progressive et encadrée. Ils recommandent une alimentation équilibrée associée à une activité physique régulière, afin de réduire l'excès pondéral sans compromettre la santé physique et mentale.