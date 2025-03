Madagascar: PFL - Duel de choc Elgeco Plus-Fosa Juniors FC

Deux clubs parmi les plus titrés du pays, Elgeco Plus et Fosa Juniors FC, s'affronteront ce samedi au By-Pass. Ce match compte pour la sixième journée des éliminatoires de la PFL.

À mi-parcours. Comme lors des précédentes journées, les six matchs de la sixième journée des éliminatoires de la Pure Play Football League (PFL) se dérouleront tous dans la capitale.

La prochaine journée sera marquée par le duel de choc programmé ce samedi. Elgeco Plus, classé provisoirement deuxième et crédité de 9 points, recevra sur sa pelouse Fosa Juniors FC au By-Pass. L'équipe de Boeny, double champion de Madagascar en 2019 et 2023 et double vainqueur de la Coupe nationale en 2017 et 2019, occupe actuellement le quatrième rang avec un cumul de 7 unités. Le club sextuple vainqueur de la Coupe de Madagascar conservera la position du dauphin en cas de victoire, tandis que les Majungais pourront se propulser à la deuxième marche en cas de succès.

À l'affiche pour dimanche, en déplacement, l'AS Fanalamanga, leader intouchable depuis le coup d'envoi du championnat avec 13 points au compteur, affrontera l'Ajesaia sur le terrain d'Antaninkatsaka. L'équipe de Bongolava est classée cinquième après la quatrième journée et compte 7 points.

En difficulté

Dans le top 3, l'équipe d'Andoharanofotsy, championne nationale en 2022, qui accumule 8 unités, accueillera pour sa part l'Uscafoot au stade d'Iavoloha. L'équipe de la commune urbaine d'Antananarivo se trouve ces dernières journées dans la zone reléguable.

Le club champion de Madagascar en titre est lui aussi en difficulté après les deux dernières journées. Disciples FC, qui occupe la sixième place avec 7 points, affrontera Mama FC, dimanche à Iavoloha.

La course à la qualification pour les Play-offs sera de plus en plus rude durant les cinq dernières journées de la phase de poule. Seules les huit équipes mieux classées à l'issue des onze journées de phase de poule, après une formule en aller simple, obtiendront les tickets. Les heureuses qualifiées joueront par la suite les quarts de finale en aller et retour.

Calendrier 6e journée

Samedi 8 mars :

11h30 : Cosfa-AS Avenir Sainte Anne (Iavoloha)14h00 : CFFA-Uscafoot (Iavoloha)15h00 : Elgeco Plus-Fosa Juniors Fc (By-Pass)Dimanche 9 mars :14h00 : Ajesaia-AS Fanalamanga (Antaninkatsaka)14h00 : FC Rouge-Tsaramandroso FC (Ambohidratrimo)14h00 : Disciples FC-Mama FC (Iavoloha)Serge Rasanda