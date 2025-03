Madagascar: Exposition - Un hommage vibrant aux femmes de l'histoire

L'exposition « Histoire contée des femmes malgaches » met en valeur les parcours de dix femmes emblématiques, célébrant leur résilience et héritage. Un hommage inspirant pour les jeunes générations.

L'exposition Histoire contée des femmes malgaches, inaugurée hier à la médiathèque de l'Alliance française de Tananarive et présentée par la médiatrice Christina Rasoanirainy, s'inscrit dans le cadre de la Fête des femmes, un événement dédié à la valorisation du rôle des Malgaches dans la société.

Conçue par l'association Her Story Madagasikara en partenariat avec l'Alliance française de Tananarive, elle met en lumière le parcours de femmes inspirantes issues de divers horizons : du sport à la littérature, en passant par l'entrepreneuriat et les sciences. Accessible au public jusqu'au 14 mars, cette exposition ambitionne de célébrer la contribution féminine au développement du pays.

L'initiative met à l'honneur dix figures emblématiques qui se sont illustrées dans leur domaine respectif. L'exposition se décline en une série d'oeuvres composées de portraits, d'autoportraits et de messages inspirants.

L'objectif est double : valoriser ces femmes dans toute leur diversité et offrir des modèles inspirants aux jeunes générations.

Parmi les personnalités mises en avant figurent Antsa Ramaroson, entrepreneure et fondatrice de Curly Aho ; Bako Rasoharifetra, archéologue et enseignante-chercheuse ; Mama Sana, artiste et joueuse de valiha ; Gaëlle Borgia, journaliste internationale ; Marie Christina Kolo, entrepreneure sociale et écoféministe ; Michèle Rakotoson, écrivaine et journaliste ; Gisèle Rabesahala, militante et première femme ministre malgache ; Dally Randriantefy, joueuse de tennis professionnelle ; et Berthe Raharijaona, première avocate du pays.

Un projet pédagogique et culturel d'envergure

L'exposition s'inscrit également dans une démarche éducative plus large, portée par la publication d'un ouvrage de l'association Her Story Madagasikara. Ce livre mettra en lumière cinquante figures féminines ayant marqué l'histoire du pays sur la scène nationale et internationale. Destiné en priorité aux enfants de 7 à 14 ans, il vise à sensibiliser la jeunesse à l'importance du rôle des femmes dans le développement de Madagascar.