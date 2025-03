Afrique: Opportunité - Madagascar s'ouvre aux investisseurs africains

La Grande île ouvre ses portes aux investisseurs africains lors de la Foire Internationale de Madagascar (FIM) du 22 au 25 mai à Antananarivo, visant à renforcer les partenariats économiques.

Madagascar invite les entrepreneurs et entreprises africains à découvrir son potentiel économique à l'occasion de la Foire Internationale de Madagascar (FIM), qui se tiendra du 22 au 25 mai à Antananarivo. Cet événement, organisé par Madavision, vise à établir des partenariats solides avec les investisseurs du continent.

« En tant que président de la SADC, Madagascar peut être un pont reliant le pays à d'autres nations africaines. Ce n'est pas seulement une ouverture vers l'Afrique, mais aussi une opportunité pour les investisseurs africains de découvrir tout ce que Madagascar a à offrir, que ce soit en termes de compétences, de ressources naturelles ou humaines », explique Tahiry Ramanantsoa, coordinatrice générale de Madavision.

L'objectif est clair : renforcer les échanges économiques, développer les secteurs clés tels que l'agriculture, l'artisanat, le transport et l'industrie, et encourager l'implantation d'entreprises étrangères. YAS, une entreprise déjà présente dans plusieurs pays africains, sera notamment sur place pour partager son expertise et explorer de nouvelles opportunités de collaboration.

Synergies

L'un des axes majeurs de cette initiative est de favoriser les connexions entre les acteurs économiques locaux et internationaux. « Toutes ces entreprises africaines qui souhaitent s'implanter à Madagascar ont besoin d'un point de rendez-vous. À travers cet événement, nous avons décidé de créer des pôles ouverts à tous les secteurs afin que les opérateurs économiques malgaches puissent être regroupés par domaine d'activité. Cela leur permet aussi d'identifier leurs concurrents et de viser plus haut », explique Koloina Ranaivo Rajaonarisoa, responsable communication et marketing de Madavision.

Au-delà de la mise en relation entre entreprises, Madagascar ambitionne de renforcer la coopération entre le secteur privé et le secteur public. « L'objectif est de dynamiser l'économie malgache en rapprochant les entreprises. Il est crucial de faciliter la coopération entre le secteur privé et le secteur public. Cela nous permettra ensuite d'envisager une expansion à l'international », souligne Tahiry Ramanantsoa.

À travers cette ouverture aux investisseurs africains, Madagascar espère stimuler son économie, favoriser la croissance du PIB et attirer davantage d'investissements étrangers. En développant ces échanges et en améliorant ses infrastructures, le pays entend devenir un acteur clé des partenariats économiques en Afrique.