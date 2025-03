Madagascar: Le credo de Juliana Lovatiana

Dans le monde de l'éducation, certaines femmes incarnent la patience, l'empathie et l'engagement. À l'image de phares dans l'obscurité, elles guident les esprits vers la lumière du savoir. Parmi elles, Juliana Lovatiana, une enseignante respectée et admirée, consacre sa vie à la transmission du savoir et à la formation des générations futures.

Cette professeure passionnée a fait de son métier une véritable vocation. Elle fait partie des enseignants-chercheurs à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université d'Antsiranana. Maître de conférences en littératures francophones, elle est également critique littéraire et membre de la Ligue des femmes écrivaines de Madagascar et d'Afrique. Par ailleurs, elle intervient régulièrement à l'Université catholique de Madagascar, à Ambatoroka-Antananarivo, où elle dispense des cours et anime des conférences.

Pour Juliana Lovatiana, l'enseignement supérieur représente un choix de carrière exigeant, qui demande rigueur, engagement et responsabilité. Selon elle, enseigner, c'est donner le meilleur de soi-même, rester proactive dans son domaine et contribuer au développement de la recherche scientifique.

L'Université Nord d'Antsiranana (UNA) encourage une approche interdisciplinaire, et pour Juliana Lovatiana, il est essentiel de former des chercheurs et des enseignants qualifiés. L'accompagnement des doctorants constitue ainsi un enjeu majeur pour assurer le renouvellement des cadres universitaires et scientifiques.

Un engagement pour la valorisation des femmes

Initiatrice du projet « Mars au féminin », elle oeuvre à valoriser la place des femmes dans le monde universitaire et professionnel. Cette année marque la troisième édition de l'initiative, qui met à l'honneur les femmes enseignantes-chercheuses des établissements affiliés à l'Université Nord d'Antsiranana.

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'événement s'articule autour du thème « La parole avec elles », avec une approche centrée sur les témoignages, le partage d'expériences, l'accompagnement et le professionnalisme.

« Mars au féminin est un projet visant à mettre en valeur nos engagements et nos responsabilités dans nos domaines respectifs. Il est essentiel d'échanger avec le public, universitaire ou non, sur nos parcours et nos expériences, afin d'inspirer et d'encourager les étudiants et étudiantes dans la poursuite de leur cursus universitaire. »