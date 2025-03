Madagascar: Promotion de la culture malgache - MAIHA inaugure son centre de formation à Ankadifotsy

L'association Malagasy Iray Hasina (MAIHA) a inauguré, ce vendredi 7 février 2025 à Ankadifotsy, son Foibe Ara-tsaina (centre de formation), marquant une étape significative dans sa mission de transmission du savoir traditionnel malgache.

À travers cette initiative, l'organisation ambitionne de préserver et de valoriser la sagesse ancestrale par la recherche, l'apprentissage et l'engagement communautaire.

Fondée il y a dix ans et reconnue par l'État, MAIHA s'est donné pour mission d'étudier et de diffuser les connaissances culturelles malgaches. Forte de plus de 4 075 membres, issus de toutes les ethnies du pays, l'association étend son influence bien au-delà des frontières de Madagascar.

Le centre de formation d'Ankadifotsy se veut un espace d'échange et d'apprentissage, permettant d'approfondir divers domaines liés à la culture, à l'environnement, à l'économie, à la santé et à la société. Son objectif : offrir une compréhension élargie des traditions malgaches et de leur rôle dans le développement du pays.

« Chaque membre devient un chercheur », rappelle l'un des principes fondamentaux de MAIHA : toute personne intégrant l'association s'engage à explorer ces savoirs et à les transmettre aux générations futures.

Au-delà de la recherche et de la formation, MAIHA organise régulièrement des événements visant à renforcer le lien entre culture et société. Parmi les temps forts à venir, la célébration du Taombaovao Malagasy, le 30 mars 2025, mettra à l'honneur le cycle naturel du temps et son influence sur la vie malgache, en accord avec les principes ancestraux.

Pour Victorio Randriamahanta, président de l'association, l'objectif est clair : « C'est dans l'identité et la sagesse malgache que réside la clé d'un avenir meilleur. Il ne s'agit pas de religion, mais bien d'un mode de vie et d'une philosophie. »

Avec ce nouveau centre, MAIHA entend affirmer son rôle dans la préservation du patrimoine culturel malgache et encourager un retour aux valeurs essentielles de l'identité nationale.