Objectif: atteindre un taux de couverture national de 90% en 2025

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a tenu, hier, une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le cancer du col de l'utérus, le lancement de la campagne médiatique sur l'introduction du vaccin contre le virus responsable de ce cancer dans le calendrier national de vaccination.

Le démarrage de la campagne de vaccination, qui aura lieu sur tout le territoire, à partir du début du mois d'avril (7 avril) et qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois de mai, ciblera les petites filles âgées de 12 ans et scolarisées en sixième année de base dans les collèges publics et privés. Les petites filles du même âge et non scolarisées sont également concernées par cette campagne et recevront ce vaccin, au cours du mois de mai, dans les centres de soins de santé de base.

«L'introduction du vaccin contre le virus responsable du cancer du col de l'utérus dans le calendrier national de vaccination représente un palier important de la politique nationale de santé du ministère», a affirmé le ministre de la Santé, ajoutant, par ailleurs, que ce cancer est provoqué dans 90% des cas par le virus du papillome humain et que 400 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en Tunisie, alors que plus de trois femmes en meurent chaque semaine. Ainsi, l'introduction de ce vaccin dans le programme national de vaccination devra revêtir une importance considérable dès lors qu'il permettra de réduire l'incidence de ce cancer, classé troisième cancer le plus meurtrier chez les femmes derrière le cancer du sein.

«Des études ont montré que ce vaccin permet de prévenir, dans 90% des cas, l'apparition du cancer du col de l'utérus et permet de protéger les petites filles toute leur vie. La vaccination est le meilleur moyen de protéger les femmes de notre pays contre le cancer du col de l'utérus. Il est administré à un très jeune âge car le système immunitaire des petites filles âgées de 12 ans qui ont reçu le vaccin luttera efficacement contre le virus responsable de ce cancer. Le personnel éducatif et les médias ont un rôle important à jouer dans la sensibilisation des parents à l'importance de ce vaccin pour leurs enfants», a, en outre, relevé le ministre.

Ce vaccin, qui sera administré gratuitement -- il coûte, environ, à l'Etat, 15 dinars par dose -- n'a aucun impact sur la fertilité et ne provoque pas non plus d'effets indésirables lors de son administration. Parmi les objectifs fixés par le ministère: atteindre une couverture nationale de 90% en 2025 et de 95% en 2026. Il y a lieu de mentionner que, depuis 2006, plus de 145 pays, dont l'Arabie saoudite et le Maroc, ont déjà introduit ce vaccin pour protéger les femmes contre le cancer du col de l'utérus et plus de 200 millions de petites filles ont été vaccinées à travers le monde.