Tunisie: Géomatique - Tunis et Riyad renforcent leurs échanges scientifiques et technologiques

Une formation spécialisée en géomatique et systèmes d'information géographique s'est récemment achevée en Tunisie. Organisée en février dernier par l'Université de Tunis El Manar et l'Association tunisienne de géomatique, cette session s'est tenue en collaboration avec la société Experts techniques internationaux et l'Autorité saoudienne de l'information géologique, au profit de plusieurs ingénieurs saoudiens.

Selon un communiqué de l'Université de Tunis El Manar, cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de coopération scientifique tuniso-saoudien intitulé "Projet de la carte géomédicale des régions de Médine et Haïl". Son objectif est de renforcer les compétences techniques des ingénieurs saoudiens en géomatique à travers des formations pratiques, dispensées par des experts et universitaires tunisiens.

L'université précise que cette collaboration s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement des échanges scientifiques entre la Tunisie et l'Arabie saoudite. Les deux pays ambitionnent d'élargir leur coopération à travers la signature de nouveaux accords de partenariat, visant notamment à soutenir la recherche scientifique, favoriser le transfert technologique et développer des solutions innovantes adaptées aux besoins du marché du travail.

Pour Nesrine Zoghlami, vice-présidente de l'Université de Tunis El Manar, ce programme représente une avancée majeure dans la promotion de formations appliquées et basées sur des projets concrets. Elle a souligné l'importance de renforcer la coopération scientifique et technique entre les institutions académiques et professionnelles tunisiennes et saoudiennes afin d'encourager le partage des expertises et l'innovation technologique.

Les participants ont unanimement mis en avant l'importance de pérenniser cette collaboration à travers un échange continu de connaissances et de compétences. Cette coopération, selon eux, permettra de contribuer activement au développement économique et social des deux pays, tout en renforçant les capacités des ingénieurs spécialisés dans les sciences géographiques et environnementales.