Tunisie: Lancement du programme Ramadan 2025 - 'Dar El Kbira', fusion parfaite de tradition et élégance

Organisée sous la tente magique de "El Dar El Kbira lلدlر lلكبىرö", l'inauguration du programme spécial Ramadan 2025 du Mövenpick Hôtel du Lac Tunis a transporté les invités dans une ambiance festive et chaleureuse, où hospitalité et tradition se sont mêlées avec élégance.

Cette soirée exceptionnelle, marquée par une pléiade de célébrités, d'artistes et de personnalités médiatiques tunisiennes, a offert un aperçu captivant des festivités à venir tout au long du mois sacré. Dîners raffinés, performances musicales envoûtantes et une exposition artistique dédiée au Ramadan, cet événement a plongé les invités dans une expérience authentique et raffinée, en parfaite harmonie avec l'esprit du mois sacré.

Lors de cet événement, le directeur de l'hôtel a présenté les activités prévues tout au long de ce mois spécial. Dîners conviviaux, performances artistiques et expositions culturelles rythmeront les soirées, confirmant une fois de plus cet endroit comme une destination incontournable pour célébrer le Ramadan dans une ambiance élégante et festive.

Le point d'orgue de la soirée fut l'iftar, un véritable festin gastronomique où la cuisine tunisienne a été à l'honneur. Le buffet, riche et varié, offrait une sélection de spécialités locales préparées avec soin. Les invités ont pu savourer des plats traditionnels tels que la kefta de viande farcie, la kamounia, la marka hloua au boeuf, le mosli à l'agneau, le kafteji diari, ainsi que la chakchouka aux crevettes, sans oublier les incontournables briks croustillants et une sélection de salades fraîches.

L'animation musicale a pris le relais et a captivé le public avec des sonorités traditionnelles tunisiennes. En parallèle de ces festivités, les invités ont pu découvrir la nouvelle exposition de la galerie d'art de l'hôtel, intitulée "Lumières Familiales : Récits du Ramadan". Curatée par Michaela Margarita Sarti, cette exposition met en lumière la richesse des traditions du mois sacré à travers les oeuvres d'artistes tunisiens et internationaux, créant ainsi une immersion visuelle au coeur des récits et des symboles du Ramadan.

Cette soirée d'ouverture annonce un mois de festivités exceptionnel. De l'iftar gastronomique aux performances musicales envoûtantes, en passant par des immersions artistiques inédites, les invités pourront vivre une expérience unique à chaque soirée. Le programme à venir promet des événements exceptionnels, avec des artistes comme Lotfi Bouchnek, Asma Ben Ahmed, Sofiene Zaidi, Mounib Gharbi, Azouzeya et bien d'autres.