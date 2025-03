Tunisie: Ligue 1 - 25éme journée - CAB - Obligation de rachat!

En recevant l'ASG, le CAB doit vaincre pour se mettre définitivement à l'abri...

La défaite concédée face à l'ESS et qui a fait couler beaucoup d'encre n'est plus désormais d'actualité. L'urgence, aujourd'hui, est d'empocher les trois points de la victoire contre la Zliza pour deux raisons essentielles. On attend d'abord un sursaut d'orgueil de la part des camarades d'Abdou Seydi qui ont perdu le week-end passé, ensuite parce que le CAB reste mathématiquement sous la menace d'une éventuelle relégation.

Et comme tout le monde sait comment les choses tournent en fin de saison, les Cabistes ont intérêt à prendre de la marge immédiatement. Soutenus par un public en or à chaque rencontre, ils devront se surpasser, tout à l'heure, devant leurs adversaires du jour! Déjà en net regain de forme ces dernières semaines, ils semblent bien armés sur le double plan physique et technique pour réussir leur sortie.

Choix stables

Ils évolueront, à cette occasion, une nouvelle fois sous la conduite de Ali Machani sur la ligne de touche pendant que l'entraîneur Sofiène Hidoussi, suspendu pour trois matches, suivra le match à partir des gradins. En parfaite entente, les deux hommes aligneront les mêmes, à un élément près, qui ont donné satisfaction ces derniers temps. En cours de jeu, le staff technique effectuera le coaching nécessaire, coaching qui a généralement été gagnant lors des dernières confrontations. Avec les Fellahi, Balbouz, Rayen Mechergui, Cissoko en attaque, le compartiment offensif s'est nettement amélioré...

Formation probable: Hanzouli- Yesser Mechergui( Guessmi)- Rhimi- Allala- Akermi- Abdou Seydi- Aymen Amri- Konte- Ayende- Ahmed Amri- Momar Diop