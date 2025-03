Tunisie: Ligue 1 - 25éme journée - UST - Victoire impérative

Les Tataouinis n'ont d'autre option que de gagner pour garder une petite lueur d'espoir d'échapper au purgatoire.

Pour les joueurs de l'UST, les cartes à jouer pour assurer le maintien en Ligue 1 se comptent sur les doigts de la main. Pas le moindre faux pas n'est désormais permis surtout à domicile où chaque victoire vaudra son pesant d'or. «Si nous sommes dans cette situation délicate, c'est parce que nous avons gâché de précieux points à domicile, les derniers étant les trois points que nous avons cédés à l'un de nos concurrents directs, El Gawafel de Gafsa, qui a quitté à nos dépens la queue du peloton.

Le point que les Gafsiens ont récupéré en appel pour leur match contre l'Étoile est tombé pour nous comme un couperet, car il a accentué notre retard qui est maintenant de deux points. Nous sommes donc devant l'obligation de gagner face au CSS aujourd'hui et de prier pour un concours de circonstances très favorable pour quitter la dernière place», avoue Sami Gafsi qui a, plus que jamais, la main sur le coeur.

Les deux équipes qui le devancent au classement dans la zone rouge sont l'USBG ( 3 points d'avance ) et EGSG ( 2 points). Le scénario idéal pour lui serait donc une victoire des siens sur le CSS et une défaite des «Jaune et Noir» de Ben Guerdane à Radès face à l'Espérance et des «Jaune et Vert» de Gafsa au Bardo devant le ST. «C'est le seul scénario dont nous rêvons qui pourra nous faire quitter la dernière place et nous hisser à la quatorzième place à égalité de points avec l'USBG ( 17 points). C'est dire le grand enjeu de notre match contre le CSS cet après-midi», poursuit-il.

De bons atouts offensifs

Le match héroïque joué contre le CA a donné, malgré la courte défaite, des indices rassurants sur le gros potentiel offensif de l'équipe. Avec ce très bon trio d'attaque qu'est Wahid Tymy, Zied Ounalli et Hosni Guezmir, l'UST est loin d'être en panne d'arguments offensifs.

Cela lui permet d'opter, à domicile comme en déplacement, pour un 4-3-3 porté vers l'avant avec la capacité de presser haut l'équipe adverse dans son périmètre de vérité. Dans ce système, elle a péché auparavant par manque de rigueur sur le plan défensif, ce qui lui a fait prendre des buts contre le cours du jeu.

Mais depuis la venue du gardien Slim Rebaï, auteur de grandes prestations en tant que dernier rempart, il y a désormais plus de sécurité derrière. C'est en se basant sur cet équilibre retrouvé dans le dispositif défensif que les Tataouinis vont mettre le coeur et les tripes pour l'emporter sur les Sfaxiens et gagner l'une des rares cartes qui leur restent de l'opération maintien.