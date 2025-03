Tunisie: Au-delà du cadre - Une compétition pour éclairer l'impact de la violence numérique sur les femmes

Le Ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes Âgées, en partenariat avec le Conseil de l'Europe, lance un concours national de vidéo intitulé "Au-delà du cadre - Ce que l'oeil ne voit pas", à l'occasion de la Journée Internationale des Femmes, le 8 mars. Ce concours est destiné aux jeunes créateurs de contenu et producteurs vidéo amateurs en Tunisie.

Le ministère de la Femme a annoncé dans un communiqué que la date limite de soumission des vidéos est fixée au 18 mai 2025, et la participation est gratuite. Les intéressés peuvent consulter les modalités de participation sur le site : go.coe.int/z5vzS

Le concours, sur le thème "La caméra contre la violence numérique à l'égard des femmes", vise à attirer l'attention sur la violence numérique subie par les femmes et les filles. Cette forme de violence est un défi majeur dans un monde où l'Internet joue un rôle central dans l'échange d'informations, et où l'espace numérique se mêle de plus en plus à la réalité physique.

La violence numérique peut revêtir différentes formes et laisser des séquelles profondes sur les victimes. C'est pourquoi sa prévention et sa lutte sont essentielles. Bien que souvent invisible, elle dépasse l'écran et contribue à renforcer les stéréotypes, freinant ainsi la réalisation de l'égalité entre les sexes.

Le concours permettra aux jeunes âgés de 18 à 30 ans de montrer leur créativité et leur capacité à produire des vidéos inspirantes qui sensibilisent sur la violence numérique et proposent des solutions pour la combattre. Ce concours vise également à mettre en lumière les aspects invisibles de ce phénomène, à sensibiliser davantage la société et à encourager une vigilance collective face à ce type de violence.

Les 15 vidéos sélectionnées seront projetées lors d'une cérémonie officielle le 13 août 2025, à l'occasion de la célébration de la Fête Nationale de la Femme. Les lauréats auront également l'opportunité de participer à une formation en audiovisuel, animée par des experts nationaux et internationaux, avec tous les frais couverts par le Conseil de l'Europe.