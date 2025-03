Tunisie: Ligue 1 - 25éme journée - EST - Avec les mêmes ou presque...

Au vu d'une infirmerie qui peine à désemplir, Laurentiu Reghecampf alignera tout à l'heure presque le onze habituel des derniers matches.

Après un déplacement réussi à Gabès et restant sur deux victoires, les "Sang et Or" retrouvent cet après-midi l'Olympique de Radès où ils visent à aligner la passe de trois face à leur hôte, l'USBG. L'adversaire du jour de l'Espérance se déplacera à Radès avec la ferme intention de ramener un résultat positif pour sortir du magma du classement.

Outre la motivation de jouer contre le champion en titre, les Benguerdanais, premiers relégables, ont perdu deux points lors de la précédente journée quand ils se sont fait tenir en échec à la fin du match par les Miniers de Métlaoui. De surcroît, il faut s'attendre à ce que l'hôte de l'Espérance lui donne du fil à retordre.

Cela dit, Laurentiu Reghecampf est contraint de faire avec l'effectif qu'il a sous la main, à cause d'une infirmerie qui peine à désemplir. Seuls Mohamed Mouhli et Béchir Ben Saïd sont opérationnels. Quant à Mohamed Amine Tougaï, Roger Aholou, Achraf Jabri et Rodrigo Rodrigues, leur retour à la compétition ce n'est pas pour aujourd'hui.

Retour de Belaïli

Un joueur et pas n'importe lequel reprendra du service cet après-midi, Youssef Belaïli, qui a purgé sa suspension. Un renfort de taille pour une attaque qui carbure déjà à plein régime en dépit des absences enregistrées. En effet, l'attaque est le compartiment qui fonctionne le mieux grâce, entre autres, à Yan Sasse, auteur du doublé de la victoire face à l'ASG, mais aussi à l'apport de Chiheb Jebali par ses passes décisives, sans oublier le jeune attaquant malien, Aboubacar Diakité, qui s'est vu refuser il y a une semaine un joli but après recours à la VAR à Gabès.

Par ailleurs, il faut s'attendre à ce que le coach "sang et or" fasse de nouveau confiance à Diakité pour qu'il s'affirme davantage. Le jeune attaquant malien a laissé une bonne impression. Il lui manque un but pour qu'il retrouve ses marques. Il peut même s'imposer comme pièce maîtresse dans le dispositif de jeu de Laurentiu Reghecampf à condition qu'il se montre aussi performant qu'il l'a été à Gabès.

Ceci dit, un joueur a intérêt à se reprendre en main si l'entraîneur lui accorde un temps de jeu cet après-midi : Mohamed Mouhli, dont la dernière sortie avant la blessure contractée laissait à désirer. Tout à l'heure, il faut s'attendre à ce que le coach "sang et or" aligne les mêmes ou presque, étant donné que le onze de départ enregistre le retour de Youssef Belaïli.